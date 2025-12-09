抗議成功！彰化學校廚餘清運政策急轉彎 15日起老師免押車了

團膳業者在學校老師陪同下，把廚餘載往清潔隊指定場，倒掉廚餘，後續由清潔隊接手處理。（彰化市公所提供）

因廚餘禁養豬政策，彰化縣國中小學校營養午餐廚餘，環保局協調清潔隊幫忙學校及團膳業者處理廚餘，卻因規定要求校方須派人全程跟車，避免廚餘混入一般餐飲垃圾增加清潔隊負擔，引發學校反彈，抱怨工作量暴增。環保局今再協商，決議下週一（15日）起學校廚餘可在校先秤重後並由經手人簽名，同時記錄廚餘車離校時間，最後在清潔隊端再次秤重確認重量，學校人員不必跟隨廚餘車。

環保局長江培根說，學校運送廚餘至清潔隊的方式，朝著持運送證明的方式調整，優先從學校廚餘量高的彰化市、員林市這兩個鄉鎮做起，從12月15日起免派老師押車，其他公所陸續協調中，確認會公佈。

未來新流程將更簡化，廚餘在學校先秤重並由經手人簽名，同時記錄廚餘車離校時間，抵達清潔隊後再進行第二次秤重確認重量。

縣議員溫芝樺表示，學校的本職是教育，不該因政策調整而增加額外負擔。她多次介入協調環保局、教育處與衛生局，成功爭取到廚餘運送改為免派老師押車的方案，有效減輕了學校的行政壓力。

彰化市與員林市學校多，這星期開始，由團膳業者到學校回收廚餘再運到清潔隊指定場，為避免團膳業者途中載收非學校廚餘，要求學校人員押車，卻引來學校怨言，直言對千人以上的大校來說簡直是災難，而清潔隊的人力也有限，目前家戶廚餘去化已經造成人力上很大的負擔，還要顧及垃圾回收收運、消毒等等業務，現在又加入學校的廚餘，其實以人力來講真的才吃緊，清潔隊也有苦難言。

這周開始，彰化縣國中小學校營養午餐廚餘，由團膳業者運送到各公所清潔隊指定轉運站，再由清潔隊送往溪州焚化廠處理。（彰化市公所提供）

學校團膳業者把學校廚餘回收後，依公所清潔隊指定場堆置。（彰化市公所提供）

