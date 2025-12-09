最快年底上路！ 林保署預告保護區內亂餵動物「最高罰25萬」

農業部林業保育署預告法案，將禁止民眾在自然保護區、野生動物保護區內餵食動物，最快年底上路。（資料照）

部分民眾在野生動物保護區、自然保護區內餵食遊蕩犬貓或野生動物，造成生態問題，卻沒罰則，該亂象有望遏止。農業部林業保育署今（9日）預告相關草案，明定野生動物保護區、自然保護區內禁止餵食動物，違者最高可罰25萬元，導盲犬、值勤犬、訓練犬及其幼犬等不在此限，最快今年底就會上路。

部分民眾在保護區內餵食黃喉貂、台灣獼猴等野生動物，還有部分愛爸愛媽還在保護區內餵食遊蕩犬貓，過去這類行為沒有明確罰則，也讓愛餵人士有恃無恐。

林業保育署今預告修正「野生動物保育法施行細則」、「自然保護區設置管理辦法」，為維護野生動物保護區、自然保護區等生態敏感區的生態完整性，避免因人為、任意的餵食行為導致遊蕩動物群聚，並造成野生動物覓食行為改變與破壞生態平衡，明定野生動物保護區、自然保護區內禁止餵食動物，預告期為14天。

林業保育署保育管理組組長羅尤娟表示，只要預告期間外界沒有意見，最快今年底就會正式施行，待施行後，民眾若在相關區域內有餵食行為，依法可開罰1千元到25萬元。

羅尤娟表示，民眾在戶外餵食野生動物，不僅改變野生動物行為，如壽山的台灣獼猴就會搶奪遊客食物，對民眾安全造成威脅，餵食還會導致族群過度擴張，影響生態平衡，另野生動物身上可能也帶有人畜共通傳染病細菌或病毒，餵食期間若被抓咬，可能還會造成疫病傳播，至於餵食遊蕩犬貓，造成野外犬貓族群繁衍更多外，因犬貓會攻擊野生動物，對整體生態系都有影響，呼籲野外絕對不要餵食動物。

隨野保法等預告修正，外界也關注動保法未來是否也會針對餵食遊蕩貓狗行為列管，農業部動保司表示，還需溝通跟評估，也呼籲民眾切勿不當餵食遊蕩犬貓。

農業部呼籲民眾不要不當餵食遊蕩犬貓。（資料照）

