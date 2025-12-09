已故義消遺願 雍東加油站捐贈消防車共同守護屏東

雍東加油站捐贈燃燈號消防車─燃燈號小型水箱消防車。（記者葉永騫攝）

為提升屏東消防量能，並實現家族的心願，雍東加油站董事長邱麒璋捐贈價值500萬元的小型水箱消防車予屏東縣政府消防局，今天（9日）舉行捐贈典禮，由縣長周春米代表受贈及致贈感謝狀，周春米表示，這次捐贈不僅是邱家跨世代善念的延續，更象徵著民間力量與政府攜手守護家鄉的共同信念。

周春米表示，已故義消前輩許燃燈終身奉獻消防義消工作，長年守護屏東鄉親，跨世代的善念，讓愛在家族之間延續，也讓屏東的公共安全更堅實，小型水箱車在屏東尤其重要，屏東幅員遼闊、巷弄眾多，這類車型能在關鍵時刻快速抵達現場，協助第一線打火弟兄執行任務，除感謝邱家以具體行動成就外公遺願，也感謝消防同仁長期在高風險環境中堅守崗位，未來縣府將持續提升救災量能，做消防弟兄最堅強的後盾。

請繼續往下閱讀...

雍東加油站董事長邱麒璋說，外公許燃燈從年輕到年長，一生都是義消兄弟，最大的心願就是「捐一台消防車給所屬單位」，但因年事已高、身體欠安，始終未能完成，去年母親再次提到此事，因此促成今日的捐贈。

雍東加油站捐贈燃燈號消防車，縣長周春米致贈消防車模型。（屏東縣政府提供）

雍東加油站捐贈燃燈號消防車。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法