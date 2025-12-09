為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    明短暫回溫！週末下探10度 高山有望降雪

    2025/12/09 18:49 記者蔡昀容／台北報導
    週末報到的冷空氣，有機會達冷氣團等級，各地將明顯降溫。（氣象署提供）

    週末報到的冷空氣，有機會達冷氣團等級，各地將明顯降溫。（氣象署提供）

    明天週三各地氣溫回升，中央氣象署預報，週四起各地漸漸轉涼，週六晚間新一波冷空氣報到，有機會達大陸冷氣團等級，各地明顯降溫，高山有局部降雪機會，下週一清晨最冷，局部地區下探10度。

    預報員蔡伊其指出，週三東北季風減弱，各地氣溫回升，西半部因為清晨輻射冷卻效應氣溫低，日夜溫差較大；各地降雨零星，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島零星短暫雨，下午之後北部零星短暫雨。

    週四東北季風稍微增強，各地早晚較涼，北部、宜花局部短暫雨，其他地區多雲到晴。週五及週六受東北季風影響，北部、宜蘭稍涼，其他地區早晚亦涼。白天北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區局部較大雨勢。

    週六晚間開始，新一波東北季風增強，強度可能達大陸冷氣團等級，各地明顯降溫。下週日（14日）及週一受冷空氣影響，各地偏冷轉乾，晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島仍有零星短暫雨，週日中部以北山區零星短暫雨。下週二冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星短暫雨。

    溫度方面，蔡伊其說明，週三早晚受輻射冷卻效應影響偏涼，各地約16至19度，白天氣溫回升，西半部可達27至29度；週四東北季風稍增強，早晚稍涼，白天氣溫也稍微下降；週五至週六各地早晚16至19度，北部及宜蘭白天可達22至24度，中南部27至28度。

    週六晚間開始明顯降溫，下週一清晨最冷。下週日北部13至19度，中部21度，南部16至25度；週一清晨中部以北降到12度，南部14度，東部13至14度，空曠地區還有機會再降1至2度，有機會降至10度。

    蔡伊其提醒，週六晚間至下週一清晨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有局部降雪機會。另外，週三及週四清晨西半部、週四清晨金馬、週五清晨中南部可能有局部霧影響能見度，請用路人注意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播