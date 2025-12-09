明短暫回溫！週末下探10度 高山有望降雪

週末報到的冷空氣，有機會達冷氣團等級，各地將明顯降溫。（氣象署提供）

明天週三各地氣溫回升，中央氣象署預報，週四起各地漸漸轉涼，週六晚間新一波冷空氣報到，有機會達大陸冷氣團等級，各地明顯降溫，高山有局部降雪機會，下週一清晨最冷，局部地區下探10度。

預報員蔡伊其指出，週三東北季風減弱，各地氣溫回升，西半部因為清晨輻射冷卻效應氣溫低，日夜溫差較大；各地降雨零星，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島零星短暫雨，下午之後北部零星短暫雨。

請繼續往下閱讀...

週四東北季風稍微增強，各地早晚較涼，北部、宜花局部短暫雨，其他地區多雲到晴。週五及週六受東北季風影響，北部、宜蘭稍涼，其他地區早晚亦涼。白天北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區局部較大雨勢。

週六晚間開始，新一波東北季風增強，強度可能達大陸冷氣團等級，各地明顯降溫。下週日（14日）及週一受冷空氣影響，各地偏冷轉乾，晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島仍有零星短暫雨，週日中部以北山區零星短暫雨。下週二冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星短暫雨。

溫度方面，蔡伊其說明，週三早晚受輻射冷卻效應影響偏涼，各地約16至19度，白天氣溫回升，西半部可達27至29度；週四東北季風稍增強，早晚稍涼，白天氣溫也稍微下降；週五至週六各地早晚16至19度，北部及宜蘭白天可達22至24度，中南部27至28度。

週六晚間開始明顯降溫，下週一清晨最冷。下週日北部13至19度，中部21度，南部16至25度；週一清晨中部以北降到12度，南部14度，東部13至14度，空曠地區還有機會再降1至2度，有機會降至10度。

蔡伊其提醒，週六晚間至下週一清晨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有局部降雪機會。另外，週三及週四清晨西半部、週四清晨金馬、週五清晨中南部可能有局部霧影響能見度，請用路人注意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法