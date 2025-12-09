淡水6.6萬戶停水多日才復供！里長怒喊「沒區長」 陳怡君：我一直在處理

淡北道路日前施工挖破水管，造成淡水6.6萬餘戶停水多日。圖為日前臨時供水處晚間大排長龍情況。（資料照，記者林正堃攝）

新北市政府施作的淡北道路工程11月27日不慎挖破地下自來水管線，一度造成淡水區約6.6萬戶停水多日，民怨沸騰。停水期間里長群組中求水、調水車訊息苦無回應，基層怨聲四起，甚至質疑「淡水到底有沒有區長？」議員鄭宇恩更批，真正需要被檢討的，是從頭到尾沒有承擔指揮官責任的區長；面對外界批評，淡水區長陳怡君表示，停水當下公所已啟動調度，強調「我從頭到尾都在處理，並沒有離開大家。」

新北市淡北道路工程11月27日不慎挖破地下自來水管線，導致淡水區約6.6萬戶停水多日，民怨不斷累積。崁頂里、新興里等里長接連標註區長與公所科長，急呼要求補水、調度水車，卻苦等無回應。有人直指「區長到底在哪？」「淡水有區長嗎？」甚至怒喊「新興里不是人喔？」

鄭宇恩表示，停水時間最久的兩位里長強烈表達無奈，一場「沒有指揮官」的停水事故，從頭到尾看不到統籌者身影，第一線只能各自為政。她批評，區長未啟動緊急應變程序，也未站上第一線協助里長需求，導致下轄課室疲於奔命，最後卻被迫成為責難對象。真正需要檢討的，是從未承擔指揮官責任的區長。

崁頂里長吳庭岳指出，災害應變中心未啟動，使第一線完全無資源可用，制度缺口才是問題根本，反而有課長因里長貼文被要求寫報告。他直言「制度讓第一線背鍋」；新興里長吳錦泉也批評，「區長無能、下屬揹鍋」，公所危機處理遲滯，群組內常找不到指揮者。

陳怡君表示，雖供水非公所職權，也無權指揮台水，但仍依災害模式啟動供水站，並向八里、石門、三芝、五股及蘆洲公所徵調水塔，共調來27座送至台水設置供水點。

對於里長質疑她未在群組回應，她也解釋，當時正是各社區反映最激烈的時候，她需同時調度水車、盥洗設備、接收市府指示，請副區長與工務課協助回覆。公所從11月28日至12月5日各課室均全力投入，但外界僅看到她未回覆的片段，忽略其他主管的努力。

陳怡君表示，自己一直在掌握復水進度、水車調派、盥洗設備徵調與台水作業情形，許多調度工作均在幕後進行，未必全呈現在群組上，因此造成誤會。她強調「我從頭到尾都在處理，並沒有離開大家。」

