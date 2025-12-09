屏東6鄉鎮啟動地籍圖重測 保障土地權益

屏東縣府地政處展開新年度地籍圖重測作業，並且在各重測區所在地舉辦6場屏東縣地籍圖重測宣導會，縣府近期已陸續寄發通知書。（屏東縣政府提供）

屏東縣明年將有屏東、九如、春日、萬巒、里港、滿州6個鄉鎮市辦理地籍圖重測，為保障民眾土地權益，縣府地政處展開新年度地籍圖重測作業，並且在各重測區所在地舉辦6場屏東縣地籍圖重測宣導會，縣府近期已陸續寄發通知書，歡迎民眾踴躍參與。

地政處說明，屏東縣現時仍有許多地區使用日據時期圖籍，其測繪精度已無法符合現今社會需求，有賴地籍圖重測，使用最新精密測量儀器，重新繪製地籍圖，將圖籍數值化，以釐整地籍圖資，並使測量成果更合理精確，測量人員會穿梭於重測區內之土地，敬請各土地所有權人協助配合並共同維護成果。

地政處提醒，民眾如接獲地籍調查通知書時，請依照通知書內所排定之調查日期，攜帶國民身分證、印章及地籍調查通知書至土地現場，於界址自行設立界標，並於地籍調查表上認定簽章，如因故不能到場，得出具委託書委託他人辦理，請民眾務必在通知指定日期到場指界，以維自身權益。對於重測業務相關事項有任何疑問，可洽詢縣府地政處地籍測量科08-7320415轉5265。

