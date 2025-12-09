為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎科大水產養殖系學以致用 送老人之家海水紅尼羅魚

    2025/12/09 18:31 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎科大水產養殖系致贈海水紅尼羅魚，給澎湖老人之家。（澎科大提供）

    澎科大水產養殖系致贈海水紅尼羅魚，給澎湖老人之家。（澎科大提供）

    國立澎湖科技大學水產養殖系學生以實際行動回饋社會，捐贈全海水養殖紅尼羅魚給澎湖老人之家，由養殖系主任曾建璋、施志昀教授與主秘陳宏斌陪同3位養殖系學生到場致贈，並由澎湖老人之家秘書兼室主任王語莉代表受贈，為長者送上冬日暖心的鮮美滋味。

    紅尼羅魚屬於台灣鯛家族的一員，一般養殖在淡水中，而以海水養殖的，因其接受海水潮汐的洗禮，故有「潮鯛」之稱，而此次捐贈的為全海水養殖，特性是沒有一般在淡水養殖容易產生的土味，肉質也比較鮮甜有彈性，適合清蒸，甚至生魚片，因此在日本市場也相當受到歡迎。

    這批魚隻由澎湖科技大學水產養殖系4年級學生培育，出於對養殖的熱忱，學生們4月份自屏東引進僅1.5至2公分的魚苗，先以2000公升大型圓桶細心調整與監控鹽度，使魚苗逐步適應海水後，再移入200噸圓形池塘進行後續飼養，展現高度專業與責任心。

    經過7個月悉心照料，同學們迎來收成。他們在前一日預作準備，收成當天凌晨4點即到池邊開始作業：排水、捕撈、急速冰鎮、處理魚體、真空包裝、冷凍等流程一刻不停。整日生產線持續作業至深夜近12點才告完成，同學們雖疲憊，但深刻體會糧食生產的辛勞與珍貴，捐贈給澎湖老人之家，希望長者們吃的健康，還能大啖美食。

    澎湖老人之家致贈感謝狀，感謝澎科大師生愛心。（澎科大提供）

    澎湖老人之家致贈感謝狀，感謝澎科大師生愛心。（澎科大提供）

