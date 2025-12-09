高雄2國小城鄉交流共學 食農教育體驗拔蘿蔔

高雄2國小城鄉交流共學食農教育體驗。（教育局提供）

高市鼓山國小師生今（9）日受邀到偏遠的美濃區吉洋國小，進行城鄉交流新體驗並進行食農教育課程成果發表會，在2位校長的帶領，2校師生一起下田，同時體驗拔蘿蔔的樂趣。

小朋友們來到蘿蔔田，望著地面綠油油的一片，小朋友開心地歡呼，學生們迫不及待跟隨老師，小心翼翼地拉拔出白白圓圓的蘿蔔，當白玉蘿蔔出現在自己手上的那一刻，小朋友們開懷的笑容洋溢臉上。

鼓山國小丁崇寶校長表示，鼓山區鼓山國小位於哈瑪星西子灣地區，有著豐富的海域文化特色，家長職業更有與海有著不可分割的情感，難得能體驗食農教育，感受農民辛苦栽種後，歡喜慶豐收的氛圍。

2校均表示，食農教育是高雄市教育局的重要教育政策，為了讓靠海的鼓山學子也能進行食農教育的課程與學習，因此與偏鄉的美濃區吉洋國小進行城鄉交流合作，透過仰望天空、踩踏土地的實務參與，感受「頂天立地」的樂趣，更體會「鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的真諦。

高雄2所國小城鄉交流，共學食農教育體驗。（教育局提供）

