台中米其林名店宣布歇業！ 「在來碗粿米糕」年底熄燈原因曝

台中向上市場的「在來碗粿米糕」，由嘉義知名碗粿老店後代創立，自2023年5月開幕以來，以文青風格與精緻傳統味迅速走紅，開業隔年連續兩年入選《米其林指南》，不過店家近日公告，餐廳將於12月31日熄燈，引來不少粉絲惋惜。

這家人氣店鋪於開業隔年便首次入選《米其林指南》，今年更連續第二年上榜，Google 評價高達4.4顆星。然而，業者日前宣布，將於12月31日結束營業。店家坦言，為了維持理想中的品質與餐廳樣貌，每年近300天、每日長達10小時的投入，已壓縮工作及生活的節奏，經衡量人生目標後，決定於年底正式結束營業。

「在來碗粿米糕」主打每日現磨米漿蒸製的冷食碗粿，強調最純粹的米香與彈性，搭配辣炒蘿蔔乾與蒜汁，風味鮮明。此外，甜品「黑糖碗粿」也深受好評，米其林評審更建議搭配牛奶球，品嚐傳統與創新的融合。

歇業消息曝光後，不少老顧客湧入留言表達不捨：「用心製作古早味實在太可惜」、「謝謝你們帶來精緻的傳統回憶」、「辛苦了，我們永遠支持」、「我不要這樣子」等留言不斷。

而位於台中東區的知名麵食餐廳「木公麥面」在營業7年後，於11月30日正式熄燈，這家自2019年開業後，靠著招牌牛肉麵、餛飩麵與滷味小菜累積大量忠實顧客，並自 2021年起連續五年獲選《米其林指南》必比登推介，不過，店家近日在臉書宣布，因租約到期及長期停車問題造成鄰里困擾，決定正式歇業。

