用路人注意！台88線大寮至大發交流道 今晚起雙向封閉8小時

台88線大寮交流道至大發交流道今晚22時至隔日上午6時雙向封閉，請民眾改道行駛。（公路局提供）

公路局今晚12月9日辦理高屏交通要道台88線橋梁結構安全評估，大寮交流道至大發交流道今晚22時至隔天12月10日上午6時雙向封閉交通管制，請民眾改道行駛。

公路局說，這次試驗為確保測試精度與數據可靠性，車輛載重試驗需要精確控制載重車輛的位置、速度與停留時間，今晚12月9日辦理台88線橋梁結構安全評估，將於夜間22時至隔日上午6時，雙向封閉交通管制，進行現地車輛載重試驗。

管制位置及封閉道路為台88線6K+588大寮交流道，至9K+984大發交流道間路段雙向封閉管制，民眾可行駛平面道路188線，如往西至高雄，由大發交流道下匝道，至平面道路市道188線，再由大寮交流道上匝道入台88線行駛；如往東至屏東，由大寮交流道下匝道，至平面道路市道188線，再由大發交流道上匝道入台88線行駛。

公路局說，管制期間請用路人行經該路段時，遵守各項交管標誌指引並減速慢行，或利用台1線高屏大橋、台17線雙園大橋來往高雄、屏東或台東地區替代道路行駛。

