日本有事、台灣協助 愛知縣農業法人經營者協會訪池上加強稻米合作

日本愛知縣農業法人經營者協會8日赴台東縣池上鄉進行農業視察，由會長服部忠率領12名成員來台，關注台灣高品質稻米產業的發展趨勢，在台東則聚焦池上「神之米」產區、智慧農業運用與稻米加工流程，盼進一步強化台、日雙方在農業經營及品牌推廣上的合作基礎，被認為是在日本「令和米之亂」後更凸顯台灣稻米的重要。

由於先前日本因稻米減產、又逢大量觀光和氣候等多項因素造成米荒，已有台灣米銷往日本，這次協會訪花東，皆針對以往曾種出天皇貢米產區。另據知情者所言，日本對於中國產稻米因近來日中關係低迷，「他們不會積極的向中國要糧，反而是台灣如今與日本關係更好、且東部米品質佳才有合作意向」、「能夠買了安心是最重要」。

訪團由在地農業工作者魏瑞廷陪同導覽池上地區在獨特氣候與地形條件下，如何透過科技提升生產效率。魏瑞廷指出，池上近年積極導入智慧農業技術，包括田區感測設備、精準水位管理與農機調度系統，藉由即時數據協助農民判斷田況與農務作業時機。魏說，讓每項耕作決策更科學化，才能維持池上米長期穩定的品質，引起訪團高度興趣，關注在地以科技強化面對氣候變遷的韌性。

訪團亦前往陳協和碾米廠，了解稻米後端加工流程。工廠人員介紹從驗收、乾燥、選別、碾製到包裝完整產線，並分享近年與在地農友合作推動品牌化成果，包括品管制度、產地履歷建立與市場行銷經驗。訪團認為，台灣在小規模、高品質生產與品牌建構方面具有借鑑價值，日後可望在儲運技術、加工設備及品牌推廣領域促成更多交流。

愛知縣農業法人經營者協會指出，此行深化經營者間資訊互動，也期待尋求跨國合作契機。協會成員表示，池上米質地優良，在日本市場已有一定接受度，若能結合台、日加工技術與品牌優勢，可望提升雙方稻米產品的國際競爭力。魏瑞廷則認為，池上農業正加速導入智慧化管理，也期盼透過跨國合作協助在地好米走向海外。

