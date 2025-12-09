為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    寒冬送暖 澎湖縣府會聯手為警消民防添購冬衣

    2025/12/09 17:56 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖府會致贈禦寒衣物，提供第一線警消民防弟兄寒風送暖。（記者劉禹慶攝）

    澎湖東北季風挾帶冷冽低溫來襲，位於第一線警消及民防弟兄最為辛苦。澎湖縣府會為讓警察、消防及協勤民力弟兄，在冬季執勤時能「保暖在身、安心在心」，縣長陳光復特別指示今年添購冬季防寒外套，警察人員716件、消防人員211件、義警178件、義消649件、義交17件與民防129件，共計1900件，讓寒風中執勤的第一線弟兄能感受到濃濃暖意，獲得議會大力支持，通過採購預算。

    此次採購案由澎湖縣政府消防局採購具備防風、防潑水與保暖等多重機能外套，並兼顧長時間勤務所需的耐用度與活動性，讓警消及協勤弟兄在冬季值勤時，能穿著舒適兼具保暖效果的服制，在冷冽冬季持續安心守護澎湖家園，同時外套屬知名品牌衣物，在百貨專櫃上市，外型相當帥氣，同時繡上各單位專屬背章。

    此案獲得澎湖縣議會陳議長毓仁與多名議員支持，經費審議快速到位，確保採購程序順暢執行，今（9）日捐贈儀式，府會雙首長都到場，澎湖縣政府警察局長林溫柔、消防局長許文光等人，都到場觀禮。

    澎湖四面環海，不僅有獨特的自然環境，也有繁忙的季節性觀光活動，從花火節、海上、陸上活動到外島交通疏運與安全維護，每一項工作都需要大家通力合作，確保鄉親與遊客都能安心生活與旅遊。縣長陳光復、議長陳毓仁代表澎湖縣政府及澎湖縣議會，向警、消同仁與協勤民力致上最深的敬意與感謝。

    澎湖縣政府編列、議會通過，府會攜手寒風送暖致贈禦寒衣物。（記者劉禹慶攝）

