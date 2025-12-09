屏東萬丹耶穌聖心天主堂易主 買家曝光

萬丹新鐘耶穌聖心天主堂整地後仍保留主要建築。（記者葉永騫攝）

位於屏東縣萬丹鄉萬新路、有63年歷史的萬丹新鐘耶穌聖心天主堂，及新庄仔福德爺廟土地公的土地，近日被賣掉了，並由同一名代書購得。

屏東縣政府調查，萬丹新鐘天主堂，教會稱為「耶穌聖心天主堂」，隸屬於萬丹玫瑰聖母堂轄下，1962年由德國道明會馬伯樂會士（Edward Averbeck）興建，教堂主體建築牆壁使用大量透光十字磚，多為空心透光磚牆，教堂從正面看，是英文AM，指I am that I am，依《聖經》解釋意涵為「自有永有的天主」，建築呈現德國人線條簡潔，機能精準的風格，當時教友除了週邊社區的閩南人外，也有戰後從萬金、赤山、老埤一帶遷徙至萬丹的馬卡道族，後來也曾設立幼稚園，嘉惠當地民眾，直到教友遷徙，才使得堂區荒蕪。

今年教會將天主堂賣掉，一名代書購得，接著又在法院拍得連接的新庄仔福德爺廟土地公土地，使得整塊土地面積達到約二分多，近日整地完成，也引地方的關注。

萬丹鄉新鐘村長高文祈表示，天主堂的歷史悠久，目前外面的雜草已整理完成，教堂的大部分主體都保留，不知道新地主要做什麼用途，而旁邊的土地公土地被拍賣買走，地方都不知情，獲知消息都很傻眼。

萬丹新鐘耶穌聖心天主堂，及新庄仔福德爺廟土地公土地兩地連接在一起，面積相當大。（記者葉永騫攝）

