桃園旅遊、採買指標 「桃金獎」揭曉4大類人氣店家40強

「2025桃金獎-桃金好禮好店」9日舉辦頒獎典禮，平鎮區阿媽牌生鐵鍋拿下金得禮心第1名、金讚職人第1名及特別獎3項大獎。（記者鄭淑婷攝）

「2025桃金獎-桃金好禮好店」今（9）日於桃市府舉辦頒獎典禮，由市長張善政表揚獲選桃金好禮「金證美味」、「金得禮心」以及桃金好店「金家喝呷」、「金讚職人」40家在地店家，現場另公布11家特別獎，其中，平鎮區阿媽牌生鐵鍋拿下金得禮心第1名、金讚職人第1名及特別獎3項大獎。

經發局表示，今年桃金獎透過全民票選方式，找出最受歡迎的在地店家，桃金獎分為桃金好禮「金證美味」、「金得禮心」與桃金好店「金家喝呷」、「金讚職人」4個評選獎項，涵蓋日常生活中的美食與好物，每個類別皆由民眾網路推薦與投票選出前10名，最終從700多家好禮與好店，嚴選出40家最具人氣的優質店家或好禮，另也邀請3位美食、通路及產業等領域的專業評審，以「神秘客」方式親自造訪由全民票選出的40家得獎店家，並針對專業度、行銷力、在地特色等面向進行評分，選出桃金獎「特別獎」。

請繼續往下閱讀...

擔任美食領域代表的評審黃慶軒表示，對這麼多特色店家評分並不容易，探店時都能看見店家們的用心，相信這次桃金獎，可以讓更多店家相信桃市府推動經濟的決心，只要努力就能一起變更好，桃園的金子絕對會發光。

桃市府經濟發展局長張誠表示，票選活動在短短1個月就有超過20萬張的投票，全台民眾共同透過桃金獎，嚴選出的美食與好禮店家，更是桃園旅遊的新指標。

張善政表示，桃市府正在舉辦「桃園百倍奉還」活動，只要在桃園消費滿100元並上網登錄發票，即可獲得抽獎資格，金桃獎獲獎的40家店家公布後，也能帶動民眾前往消費，目前百倍奉還活動登錄發票金額已累積逾10億元。

桃金獎4獎項第1名店家，分別為桃金好禮「金證美味」觀音崙坪好客食堂旗艦店，「金得禮心」阿媽牌生鐵鍋；桃金好店「金家喝呷」涮金鍋和風涮涮鍋青埔店，「金讚職人」阿媽牌生鐵鍋。

另選出11個特別獎由里糕點、觀音崙坪好客食堂旗艦店、愛樂芙氣球花藝門市、阿媽牌生鐵鍋、和也串燒專門藝文店、涮金鍋和風涮涮鍋青埔店、77巧克力共和國、養樂多（中壢工廠）、Xpark、台灣高鐵探索館、臺灣客家茶文化館。

「2025桃金獎-桃金好禮好店」9日舉辦頒獎典禮，現場另公布11家特別獎。（記者鄭淑婷攝）

「2025桃金獎-桃金好禮好店」9日舉辦頒獎典禮，共有40家在地店家獲獎。（記者鄭淑婷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法