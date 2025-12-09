淡水大停水工程包商稱設計圖無自來水管 台水：提供圖資皆正確

新北市淡北道路工程上月誤挖地下自來水管線，導致淡水逾6萬多戶停水多天，承攬工程的榮工工程公司聲明要台灣自來水公司說明為何工程範圍有水管出現。（新北市工務局提供）

新北市府施作的淡北道路工程11月27日誤挖地下自來水管線，導致淡水區逾6萬多戶停水多天，承攬工程的榮工工程公司近日發聲明稱業主委由設計單位做的設計圖中，工程施作範圍內不存在任何自來水管，強調自來水公司應說明為何有此水管？台灣自來水公司第一區處副處長陳昭賢回應強調「自來水公司提供的圖資都是正確的」，待後續調查就會知道責任歸屬。

榮工工程公司聲明，施工單位承攬施工範圍約5.45公里，依契約原規定應辦理的10處試挖作業，均已提送試挖計畫並經業主核定。施工單位依業主設計圖進行後續施工，在業主委由設計單位辦理完成的設計圖中，工程施作範圍內並不存在任何自來水管。本次意外事故所傷及之水管來自何處，以及為何有此水管，實均應由自來水公司負責說明。

請繼續往下閱讀...

榮工工程公司提到，自來水公司作為掌握完整資料與設備資源之主管機關，於搶救期間臨時供水計畫造成民怨，以及恢復供水計畫速度緩慢等事，應有向受影響的社會大眾說明必要。

陳昭賢表示，工程方辦理這樣的工程會要自來水公司提供相關的自來水管線圖資，讓他們進行套圖避免挖到管線，「自來水公司提供的圖資都是正確的」，且約自2020年起，就進行過多次管線協調會議，施工前，自來水公司都有請工程方辦理試挖，確認工程進行無虞，也請工程方通知自來水公司會勘，確認管線位置，相關程序上，自來水公司都有做到。

陳昭賢指出，對於該工程公司的單方面說明，自來水公司不予回應。他說，這次工程誤挖管線事故，後續都會有調查跟確認，公司內部會檢視該工程歷年資料紀錄，也全力配合新北市府檢討，待後續調查就會知道責任歸屬。他也說，這次誤挖管線事故，造成市民諸多不方便，包含施工費、營業損失等，未來都會向施工單位求償。

榮工工程公司聲明，施工單位承攬施工範圍約5.45公里，設計圖的工程施作範圍內，不存在任何自來水管。（圖翻攝自榮工工程公司臉書粉專）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法