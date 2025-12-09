為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    艋舺青山宮暗訪起轎 捷運彩繪列車、商圈推優惠

    2025/12/09 17:09 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安出席艋舺青山宮暗訪第一日-起轎儀式。（記者王藝菘攝）

    台北市長蔣萬安出席艋舺青山宮暗訪第一日-起轎儀式。（記者王藝菘攝）

    「2025青山王祭」艋舺青山宮暗訪及遶境活動今（9）日起舉行3天至11日，適逢靈安尊王來台170週年，台北市長蔣萬安出席暗訪首日的起轎儀式，現場擠滿信徒、民眾，夾雜著炮聲，相當熱鬧。蔣萬安致詞夾雜不太輪轉的台語，闡述市府對活動的支持，並與艋舺商圈合作推出多項優惠，希望帶動地方整體發展。

    蔣萬安表示，市府全力支持青山宮盛會，讓文化能量擴散全市，捷運板南線已推出「青山王彩繪列車」及月台燈箱宣傳，共同行銷青山王祭典；西門町藝文紅壇規模也再升級，市府並派出藝閣車參與大遊行。12月7日還有與青山宮合辦的「青山王音樂祭」，並與艋舺商圈合作推出多項優惠，希望帶動地方整體發展。

    活動現場有不少人潮被管制在神轎行經的兩側，還有不少攤商，越晚越熱鬧，展現在台北都會區少見的大型廟會氣勢。

    蔣萬安提到，青山王坐鎮萬華，不僅庇佑地方發展，更陪伴鄉親度過無數挑戰，是萬華最重要的信仰中心之一，也是民眾的心靈依靠。今年適逢青山宮建宮170週年，祭典活動規模盛大、內容豐富。

    蔣萬安也細數萬華地方建設，包括萬大線第一期捷運車輛已於去年11月運抵台灣，力拚 2027 年順利通車；艋舺公園改造已開工，預計明年8月完工；第一果菜市場與魚市場改建也全速推動中。

