    生活

    嘉義咖啡廳通緝鱷魚火箭「鱷雀鱔」 釣客吊起免費喝1個月咖啡

    2025/12/09 17:04 記者林宜樟／嘉義報導
    釣起的「鱷雀鱔」。（民眾提供）

    釣起的「鱷雀鱔」。（民眾提供）

    嘉義縣六腳鄉三義村一處水池日前遭人棄養一隻俗稱「鱷魚火箭」的外來種魚類「鱷雀鱔」，在池中橫行霸道，將村民集資放養的吳郭魚幾乎啃食殆盡，當地村民相當頭痛；為解決問題，附近「鉛花咖啡」老闆娘陳怡萱發布「鱷雀鱔通緝令」，祭出「一個月免費咖啡（每日一杯）」超值懸賞，吸引各地釣魚高手前來，今天這隻身長超過115公分、重27台斤的鱷雀鱔被有20年釣魚經驗的李姓釣客吊起，解除危機。

    三義村廟口旁池塘平時由村民集資放魚，並僅供在地人垂釣，但卻有人違規棄養一隻體型龐大的鱷雀鱔，鱷雀鱔是原產於美國、墨西哥的肉食性魚類，在台灣幾乎沒有天敵，很快就將池內魚群吃光。

    鉛花咖啡老闆娘陳怡萱貼出公告向全國釣客發出徵召令，只要能釣起這隻魚讓她製成標本展示於店內，可獲得1個月的免費咖啡招待，並會寫上釣手名字。

    「通緝令」吸引許多釣魚好手前來，昨已有釣客前來蹲點，今天更擠滿遠從各地來的釣魚愛好者，最後由來自嘉義市的李姓釣客將這隻「水中龐然大物」釣上。

    鱷雀鱔被撈上岸後，村民和釣客報以英雄式的歡呼，陳怡萱履行承諾將一個月第一杯免費咖啡送到李姓釣客手上，感謝說「除掉我們三義村的大麻煩！」她計畫將這隻鱷雀鱔留下頭，製成標本，並標註上釣手的名字，展示於店內。

    鱷雀鱔是凶悍的外來種，咖啡店老闆娘以創意「懸賞」動員民間力量清除生態隱憂，讓釣客享受難得的刺激垂釣樂趣，也讓三義村村民終於可以安心。

    「鱷雀鱔」相當凶悍。（民眾提供）

    「鱷雀鱔」相當凶悍。（民眾提供）

    李姓釣客在嘉義縣六腳鄉三義村釣起「鱷雀鱔」。（民眾提供）

    李姓釣客在嘉義縣六腳鄉三義村釣起「鱷雀鱔」。（民眾提供）

    「鉛花咖啡」老闆娘陳怡萱贈送咖啡給李姓釣客。（民眾提供）

    「鉛花咖啡」老闆娘陳怡萱贈送咖啡給李姓釣客。（民眾提供）

    「鉛花咖啡」老闆娘陳怡萱發布「鱷雀鱔通緝令」。（民眾提供）

    「鉛花咖啡」老闆娘陳怡萱發布「鱷雀鱔通緝令」。（民眾提供）

    熱門推播