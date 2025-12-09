為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市182所國中小廁所 2027年底全面完成改善

    2025/12/09 17:00 記者蘇金鳳／台中報導
    公明國中的老舊廁所進行整修。（市府提供）

    提升國中小學生如廁品質，中市府向中央爭取補助，2025至2027年獲教育部核定「公立國民中小學老舊廁所整建工程計畫」，共補助台中市182所學校、經費達6.9億元，預計於2027年底全面完成改善。

    教育局表示，此次補助以校內廁所屋齡逾20年且出現設備老化、通風不良、異味問題、光線不足或漏水等情形者為優先對象。透過整建工程結合美學設計，各校也可融入校園特色，讓學校廁所不僅煥然一新，更成為友善、舒適的生活空間。

    整建作業依教育部規定分為「規劃設計」與「工程施作」兩階段，各校規劃完成後將送中央審查並依序發包，預計於2027年底完成改善。此次整建亦配合教育部「校園性別友善廁所及宿舍設置指引」，協助學校設置性別友善廁所，除提供完整隔間以提高隱私性外，並於廁所外設置概念說明，搭配完善的安全設施，營造更平等、更安全的校園氛圍。

    教育局長蔣偉民表示，市府近年全力推動校園硬體升級，包括自2023年投入24億餘元推動「給孩子一個禮堂」圓夢計畫，改善學校室內集會空間；2024至2026年投入4億餘元全面汰換固定課桌椅，改採可依身高調整的可調式課桌椅，提供符合人體工學的最佳學習環境。此次再投入近7億元補助如廁空間改善，就是要讓學生有好的如廁環境。

    順天國中老舊廁所進行整修。（市府提供）

