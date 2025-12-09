台南牛肉湯店醬料桶驚見整隻蟑螂「漂浮」 衛生局限期改善

台南知名牛肉湯店遭民眾拍下醬油碗中出現完整蟑螂。（圖翻攝自Threads_venusscar）

台南老牌牛肉湯老店被民眾發現開放式的醬料桶裡，竟然出現整隻蟑螂「漂浮」！衛生局今日說明稽查結果表示，應限期改善項目為備用食材應包覆保存，23日後再行複查，該店今亦請專業除蟲公司進行全店消毒。

民眾發現開放式的醬料桶裡出現整隻蟑螂，網友紛紛留言覺得不可思議，「很噁心吃不下」、「有吃過那家，環境還不錯」、「看到蟑螂當下應該很驚恐」。不過這家老店風評一向不錯，發生這樣的情況，店家第一時間公開道歉認錯。

牛肉湯業者吳鎮宇表示，完全沒有辦法容忍這種事情的發生，跟所有長久以來支持著我們的消費者們說聲抱歉，會檢討改善開放式佐料區；並強調會店休做整間店的徹底消毒。

南市衛生局前往稽查結果顯示，該店有商業登記且已辦理食品業者登錄；天花板及牆壁清潔度佳、食材離地放置、層架清潔度、冰箱冷藏食品品溫符合規定、冰箱清潔度可、現場抽查食材無逾有效期限；限期改善項目為備用食材應包覆保存，已責請業者於12月22日前完成改善，23日後將前往複查。

衛生局強調，餐飲業者應落實自主管理，並注意及管理食材之儲存環境及衛生，預防病媒或環境汙染，也應注意勿將有汙染之虞食品供應消費者。若違反相關規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處6萬元以上2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

台南某牛肉湯店醬料桶驚現整隻蟑螂「漂浮」，南市衛生局稽查。（圖由台南市政府提供）

