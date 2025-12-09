為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗明德水庫枯水期衝擊觀光 頭屋鄉長重提上游引水計畫盼穩定水位

    2025/12/09 16:42 記者張勳騰／苗栗報導
    因應明德水庫枯水期，苗栗縣頭屋鄉長徐鑫榮建議縣府引神秘谷攔砂壩的水源，接管到明湖蘇堤旁水域（圖右水域），平衡水庫水位。（資料照，記者張勳騰攝）

    因應明德水庫枯水期，苗栗縣頭屋鄉長徐鑫榮建議縣府引神秘谷攔砂壩的水源，接管到明湖蘇堤旁水域（圖右水域），平衡水庫水位。（資料照，記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府今（9）日舉行縣務會議，縣長鍾東錦關心頭屋鄉明德水庫枯水期恐衝擊觀光；頭屋鄉長徐鑫榮指出，他7年前就曾建議引明德水庫上游神秘谷攔砂壩的水源，挹注海棠島水源，但未獲重視。農業部農田水利署苗栗管理處則指出，為儲留更多水量，將於海棠島規劃興建制水閘門，等水位下降就進場施工。

    頭屋鄉明德水庫兼具民生、工業用水灌溉，以及觀光用途。苗栗縣政府文化觀光局目前在明德水庫海棠島推動水上腳踏車、立式划槳，以及遊艇環湖等，盼帶動地方觀光發展。

    縣長鍾東錦今天在縣務會議中，關心明德水庫水位下降影響業者及觀光問題；文觀局長林彥甫說明，海棠島遊憩區當初與農水署簽訂契約有明訂水位下降不收場租。

    頭屋鄉長徐鑫榮表示，因應明德水庫枯水期，水位下降，7年前他就建議引神秘谷攔砂壩的水源，接管到明湖蘇堤旁的海棠島水域，平衡水庫水位，不僅讓觀光穩定發展，鄉親、業者做生意也才有保障，但遲無下文。

    農水署苗栗管理處指出，為儲留更多水量，將在海棠島規劃興建制水閘門，並在明湖蘇堤規劃引水箱涵引水，來改善海棠島水質，等水位下降即進場施作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播