    首頁 > 生活

    建築物公安申報 台南456家場所未改善明年1月開罰

    2025/12/09 16:43 記者王姝琇／台南報導
    工務局呼籲儘速依規定完成建築物公安申報，以免受罰。（台南市政府提供）

    工務局呼籲儘速依規定完成建築物公安申報，以免受罰。（台南市政府提供）

    營業場所與公寓大廈依規定每年或每2年須定期辦理建築物防火避難設施、設備之公共安全檢查申報，台南市工務局清查發現113、114年度逾期未申報及申報不合格待改善場所尚有456家，已發出通知，若未依期限申報及改善者，將於明年1月底前依法處6萬至30萬元罰鍰。呼籲業者儘速完成申報或改善，以免受罰，並確保建築物使用安全。

    工務局表示，近來火災傷事件頻傳，突顯建築物所有權人、使用人對於營業場所防火管理認知的重要性 。營業場所的營業人 容易誤解建築法規要求的建築物公共安全檢查申報事務，除了必須每半年的消防設備檢修申報手續，卻忽略了每年或每2年需定期辦理建築物公共安全檢查申報，如防火避難設施、設備，包含安全梯、出入口、裝修等檢查申報 。

    工務局表示，沒有定期掌握建築物安全性，等同於置場所於不可測的風險環境。工務局將持續辦理未申報場所的清查工作並通知申報。依《建築法》應申報條件之場所，未依期限完成申報及改善手續者，應處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

    工務局呼籲，近期接獲改善通知的使用人、營業場所負責人或逾期未申報建築物公共安全檢查，請儘速申報，若申報有疑問或有改善困難，可洽原先委託辦理申報之檢查機構或人員，或得洽工務局使用管理科服務台，由駐點建築師及相關專業技師提供免費的諮詢服務。

