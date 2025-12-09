屏東大學攜手屏科大 在校園為領角鴞造家

屏東大學校園內的二級保育類領角鴞。（圖由屏東大學提供）

屏東大學校園綠樹成蔭，樹木高大且枝繁葉茂，自然生態豐富，宛如都市叢林中的美麗公園，不只社區居民愛到校園休憩運動，棲身在校園裡的野生鳥類族群數量繁多，甚至有1對領角鴞常駐校園；校長陳永森決定全校3個校區架設10個巢箱，提供更好的棲身繁殖之地並做為鳥類生態監測觀察之用，今天在屏東大學自然生態觀察社與屏東科技大學攀樹社合作下，在屏商校區完成設置。

屏東大學校區有參天大樹，綠草如茵，加上友善校園，沒有人會去打擾鳥類，因此在幾乎沒有天敵的校園棲身覓食的野生鳥類很多，動植物生態相當豐富，除了水域常見的紅冠水雞、鷺鷥科鳥類，樹上經常傳來啾啁的鳥叫聲，也為校園增添生氣，其中1對珍貴稀有保育類的領角鴞，常駐在五育樓前的大樹上，不少外賓來校參訪時，校長陳永森經常引領去觀賞這都市中難得一見的貓頭鷹，這也成為學校的獨特景觀。

為了提供野生鳥類更好的棲身繁殖之所，陳永森請學校的自然生態觀察社，為野生鳥類造個家，全校架設10個人工巢箱，提供給野生鳥類更好更友善的環境。

自然生態觀察社指導老師林豐雄今天帶著同學，並商請屏科大攀樹社及賞鳥社的同學協助，利用攀樹技術，將人工巢箱帶到適合的樹上，再加以固定。

林豐雄老師說，設置人工巢箱，有助於鳥類尋找新家，也能提供監測觀察，巢箱除了領角鴞外其他鳥類也能使用，透過監視等相關設備就能對巢箱內的鳥類生態做進一步的觀察紀錄。

屏東大學與屏東科技大學的學生合作將巢箱架到樹上。（記者葉永騫攝）

屏東大學自然生態觀察社與屏東科技大學攀樹社學生合作，在屏商校區完成設置。（記者葉永騫攝）

