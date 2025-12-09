薑母鴨只喝湯不吃肉？老饕點出1關鍵：根本煮法出問題

網友抱怨薑母鴨鴨肉偏硬難咬，老饕直指鴨肉不能馬上吃。示意圖。（資料照）

氣溫逐漸轉冷，大啖「薑母鴨」是台灣人的最愛。不過有網友抱怨說，鍋裡的鴨肉總是乾柴難咬，根本成了「最不受歡迎的配角」，大家實際上都只喝湯、吃配料。貼文曝光引起網友共鳴，許多人坦言自己也都不碰鴨肉，「都吃鴨肉丸」、「只吃配料或青菜」、「就是衝著湯來的」。

網友在社群平台Threads上分享說，自己去吃薑母鴨時完全不會碰鴨肉，好奇是否有人跟自己一樣「只喝湯、不吃肉」。沒想到貼文引起不少網友共鳴，「我！超難咬」、「我都只吃配料，肉完全不碰」、「吃羊肉爐也不吃他的肉，只是去煮菜」、「有高麗菜就無敵了」、「我也是，後來就改吃薑母雞，不知道為什麼鴨的肉都很乾柴，都是骨頭」。

對此，也有老饕指出，「鴨肉本來就該煮久一點，才會變嫩」，鴨肉原本就纖維緊實，必須久煮才會轉為軟嫩，太早撈起來入口，口感當然只會覺得又硬又柴。所以建議鍋物上桌時，先別急著動鴨肉，先吃配料、青菜或麵線，讓鴨肉在湯裡多泡一段時間，自然就會慢慢變得入味、好咬又多汁。

