板橋氣爆初判大樓梁板錯位 新北市府啟動鑑定、業者全額買單

新北市板橋區瓦斯氣爆大樓，外牆已完成帆布封閉作業。（工務局提供）

新北市板橋區重慶路8號2樓8日凌晨發生瓦斯氣爆，波及周邊民宅。工務局會同土木技師公會勘查，初判大樓梁板錯位、柱體受損。市府今邀集住戶與相關單位討論鑑定事宜，業者承諾全額負擔費用，預計一個月內提出初步報告。

氣爆當下，工務局長馮兆麟立即指示拆除大隊協請承包商調派人員與機具，優先移除易剝落的外牆附掛物及招牌，並於昨（8日）兩度前往現場查看處理進度。馮兆麟指出，發生氣爆的大樓為地上9層、地下3層，經專業技師初步判斷，氣爆位置梁板有錯位分離情況，柱體也有部分損毀。

工務局今日於板橋區公所召開說明會，馮兆麟說明，後續鑑定將以建築物整體結構安全及耐震能力為最優先考量，預計一個月內完成初步鑑定報告，再依結果採取補強或修繕措施；鑑定結果將分階段向住戶說明，並同步檢視樓梯間、地下停車場結構及電梯設備是否受損。

馮兆麟表示，電梯部分將由管委會委請維護廠商進行專業檢測；鑑定期間及大樓無法使用的期間，將由管委會聘用24小時保全看守出入口，確保住戶財物安全，所有相關費用均由業者負擔。

馮兆麟指出，已要求各營業場所加強公共安全管理，應依規定定期申報公安。市府後續也將派員加強聯合稽查，以維護市民安全。如有刻意規避公安申報或違反建築法情形，將依法處6萬至30萬元罰鍰並要求限期改善，必要時將執行斷水斷電及強制拆除室內裝修措施。

新北工務局召集新北市土木技師公會、大樓管委會等相關單位，說明討論建物結構安全鑑定事宜。（工務局提供）

