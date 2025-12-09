沉浸式導覽秀台南教育成果 教研中心第2學期進駐

台南市安定教研中心將於第2學期正式進駐，提供國教輔導團共同討論的場域。（記者劉婉君攝）

台南市今（9）日以沉浸式導覽方式，舉辦2025年教育方面的年終成果發表，帶學生及與會者走入教育現場，體驗台南的「教育建設力、創新教學力、幸福守護力」3大關鍵力量提升。

台南市教育局年終成果發表會今天在蓮潭國中小舉行，結合數位科技，由學生司儀以雙語開場，教育局長鄭新輝專題簡報。

鄭新輝表示，今年在教育建設力方面，已全面完成高國中小智慧型觸控大電視、水擦黑板及節能省電燈具。為了打造友善通學環境，截至目前已投入超過13.2億元，完成102校的通學環境，明年還有14校獲得2.7億元的經費補助。另外，耐震補強改善371棟校舍、8.2億元改善1201間老舊廁所、丹娜絲風災後投入2.45億元修復受損校舍。

創新教學力方面，持續推動全面普及化閱讀，布可星球平台參與人次已逾3942萬人次、補助國小圖書32萬餘冊、推動PBL專題式學習課程、落實差異化教學。全市學校目前雙語教學比例皆已達B類以上，生成式AI平台也有逾7成學校應用，機器人教學亦有90校參與重點學校。

幸福守護力方面，109-114學年度新增加、調整公幼及非營利2歲專班115班及3-5歲班122班、115學年度將再增2歲專班2班及3-5歲班5班，此外，113學年度國中小體位適中率提升0.45%，各項健康指標優於全國平均。

鄭新輝指出，明年將持續升級教育軟硬體建設及校園數位學習環境，安定教研中心目前已試營運中，預計第2學期正式進駐，明年還將投入5517萬，新增2處中央廚房。

台南市透過沉浸式導覽、闖關等方式，展現在教育上的成果。（記者劉婉君攝）

台南市教育局年終成果發表會，展現數位科技融入教育成果。（記者劉婉君攝）

學生透過闖關互動，感受台南在教育建設力、創新教學力及幸福守護力的成果。（記者劉婉君攝）

台南市教育局年終成果發表會，呈現教育建設力、創新教學力、幸福守護力的升級。（記者劉婉君攝）

