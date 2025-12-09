台灣國際學生創意設計大賽總獎金400萬元 北藝大學生抱回最大獎

教育部高教司長廖高賢（左）頒發最高榮譽年度大獎給國立台北藝術大學洪菀妤，其作品為「化（Essence）」。（記者林曉雲攝）

「2025台灣國際學生創意設計大賽」今（9）日頒獎，總獎金400萬元，共有來自全球73個國家地區、1029所學校、共1萬6329件作品參賽，僅76件優秀作品獲獎，獲獎率僅0.5%。國立台北藝術大學洪菀妤的作品「化（Essence）」拿下最高榮譽年度大獎，其以詩意的視覺敘事，描繪萬物從虛空生成的過程，草與葉在風的牽引下聚合成形，隨感知的流動逐漸模糊邊界，呈現生命共鳴與萬物和諧共存的哲思，作品細膩的敘事手法及精湛的動畫技術，獲評審青睞。

教育部主辦、國立台灣科技大學執行賽事，教育部高教司長廖高賢表示，今年以「Diversity（多樣性）」為主題，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），鼓勵新世代設計學子從不同的文化、環境與社會面向出發，藉由設計的力量推動多元共融與永續發展，除既有的「產品設計」、「視覺設計」與「數位動畫」3大類別，再新增「建築與景觀設計」及「時尚設計」2項類別，全面展現設計跨領域的創新活力。

產品設計類金獎得主是英國皇家藝術學院林仲威的作品「珊瑚復育磚模組（Reefine）」，為海域珊瑚復育提供更具環境友善與長期性的解決方案；嶺東科技大學林侑蓁、劉琬君、賴詠其、何宜靜、賴卉婕、陳若瑄的作品「青吱調」榮獲視覺設計類金獎，以47種台灣蟬鳴為基礎，將聲音透過3D列印轉化為可視的「聲波管」，讓觀者能同時「看見」與「聽見」蟬鳴。

此外，數位動畫類金獎由英國創作藝術大學JAMES DOHERTY的「Before Lights Out」獲得，其敘述一隻孤單的狗與太空人意外相遇後，一同踏上前往月球的旅程，以溫柔細膩的視覺風格與寓意深遠的敘事，呈現陪伴、孤獨與追尋的情感張力。

建築與景觀設計類金獎頒給日本早稻田大學MARINA KOIZUMI的「Kabukicho Complex-A Temporary Architecture for the Excluded: Toward an Inclusive Urban Future」，關注青年在都市更新中失去庇護空間的議題，作品象徵城市包容與再生的起點；嶺東科技大學莊惠評的「浮空綠洲」獲時尚設計類金獎肯定，以空中城堡為靈感，融合綠植、金屬與工業元素，關懷永續與未來願景。

「2025台灣國際學生創意設計大賽」今日頒獎，總獎金400萬元，獲獎率僅0.5%。（記者林曉雲攝）

