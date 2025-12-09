為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明年起 台東重陽禮金2千元、代繳70歲以上長者健保

    2025/12/09 16:08 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府今天宣布老人健保及重陽禮金兩項老人福利政策，台東縣老人會常務監事李春成感謝。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴宣布，自明年起將推出兩項重大長者福利加碼措施，包括將重陽節敬老禮金由500元提高至2000元，以及縣府將為年滿70歲且設籍台東滿一年之長者代繳健保費自付額。兩項措施將嘉惠全縣超過9成長輩。

    縣長饒慶鈴強調，全縣65歲以上長者在10月底已達4萬3364人，佔人口比例20.78%，已達到超高齡社會的標準，縣府團隊因此一直朝「在地安老、幸福共老」的方向施政。明年起設籍台東滿1年、年滿70歲以上的長者健保費自付額，將由縣府代繳，減輕長輩們每月的醫療負擔。另外，明年台東縣政府的重陽節敬老禮金，將由原本的500元，加碼為2000元，兩項社福新政策預計投入總經費3億2600萬元。

    社會處長陳淑蘭指出，兩項新措施上路後，重陽敬老禮金加碼預估明年可嘉惠4萬5000名65歲以上長者，而健保費自付額補助則預估有2萬6868名70歲以上。

    縣政府指出，未來仍會持續推動健康促進、銀髮志工、社區共餐、青銀共融等計畫，期盼讓每位長者在台東不僅享有更完善的福利，也能在社區中活躍參與、保持身心健康，讓幸福在台東代代傳承、加倍延續。

