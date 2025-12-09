為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園大棟山新闢大湖坑步道聯外道路涉私地 延後至年底開放

    2025/12/09 16:13 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府觀旅局新闢大棟山大湖坑步道。（李宗豪提供）

    桃市府觀旅局新闢大棟山大湖坑步道。（李宗豪提供）

    桃市府觀光旅遊局斥資3000萬元新闢大棟山大湖坑步道，因聯外道路涉及私有地等問題，開放時間延後到年底，議員李宗豪邀觀旅局長陳靜芳實際走一趟步道現勘進度，他表示，現勘時發現部分路段因地勢落差有崩塌情形，已要求相關單位儘速修繕，其餘硬體設施也要加緊腳步；陳靜芳表示，大湖坑步道工程大致完成，將儘速處理聯外道路土地問題，最快年底前開放使用，並將分短中長期完善大棟山步道網絡。

    李宗豪表示，大湖坑步道位在大棟山風景區，沿線融入在地特色與自然生態，也設置多項生態解說點，走步道的同時也能更認識山林故事，步道亮點包括水水之森廁所、香楠眺景平台、水循環介紹區，及「樟樹在哪裡？」山林互動教育點，是適合家人、朋友同遊的路線，但現勘時發現部分路段因地勢落差有崩塌情形，已要求相關單位儘速修繕，避免意外發生，其餘尚未完成的硬體設施也要加緊腳步，讓大湖坑步道能儘快以最好的狀態與大家見面。

    陳靜芳表示，大湖坑步道全長1.4公里，往返1趟約需1.5小時，並可串連至新北市，目前硬體設施大致完工，近期已有從新北市起登的登山客，從步道叉路走進大湖坑步道，桃園市起登處則延後開放，主要是因大同路巷弄聯外道路有部分牽涉到私人土地，將儘速進行國有及私人土地鑑界，將界線釐清並完成邊坡改善後再行啟用，預計最快今年底開放，而大棟山定位市區小郊山，將分短中長期規劃，完善步道網絡，串連煤礦歷史、螢火蟲生態等特色。

    桃市府觀旅局新闢大棟山大湖坑步道，議員李宗豪（右）邀觀旅局長陳靜芳現勘進度。（李宗豪提供）

    桃市府觀旅局新闢大棟山大湖坑步道，議員李宗豪（右）邀觀旅局長陳靜芳現勘進度。（李宗豪提供）

    桃市府觀旅局新闢大棟山大湖坑步道。（李宗豪提供）

    桃市府觀旅局新闢大棟山大湖坑步道。（李宗豪提供）

    桃市府觀旅局新闢大棟山大湖坑步道。（李宗豪提供）

    桃市府觀旅局新闢大棟山大湖坑步道。（李宗豪提供）

    桃市府觀旅局新闢大棟山大湖坑步道，議員李宗豪邀觀旅局現勘進度。（李宗豪提供）

    桃市府觀旅局新闢大棟山大湖坑步道，議員李宗豪邀觀旅局現勘進度。（李宗豪提供）

    圖
    圖
