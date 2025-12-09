浴室潮濕發霉飄異味？ 日達人曝「4步乾爽術」

網友發文說，自家浴室沒有窗戶、沒有抽風機，洗完澡後會非常潮濕，示意圖。（資料照）

浴室若缺乏通風設計，容易變成黴菌溫床。網友發文說，自家浴室沒有窗戶、抽風機，洗完澡後會非常潮濕，角落因此長出水垢，還飄散異味，並向網友求助。貼文曝光後，網友建議用刮刀配合除濕機。另外，日本居家清潔專家也傳授一套「4步乾爽術」，教你終結浴室的潮濕危機！

網友曾在PTT以「浴室總是很潮濕怎麼辦？」發文說，自己搬進一間小坪數套房，環境都很滿意，唯一的缺點就是浴室，既沒有抽風機，也沒有對外窗可以通風，導致洗完澡後，內部非常潮濕，即使用電風扇狂吹也無法解決。由於潮濕問題持續惡化，浴室不僅出現嚴重水垢、還伴隨異味，讓他求助網友「大家都怎麼處理浴室的潮濕」？

貼文曝光後，一票網友建議刮刀配合除濕機，「刮水+擦乾後放除濕機吧，用電風扇吹浴室的味道會蔓延」、「刮水+擦乾+熱風+除溼，大概1小時就乾了」、「可以用除濕機，電風扇不會把水氣搞掉，只是蒸發到空氣裡」、「刮刀、套房開除濕，之前住木柵，除濕機開整年的；還能省水拿來澆花沖馬桶」。

日本居家清潔專家栁田和也透過電視節目《ZIP！》傳授一套浴室防霉SOP。他指出，黴菌滋生的三大元兇是高溫、高濕度，以及皮脂污垢。因此，想要根治浴室發霉，日常清潔必須同時對付這三個要素。他建議，洗完澡後，應立刻用熱水全面沖洗浴室牆壁和地板，以去除附著在牆面上的皮脂與皂垢。並要特別注意「地面往上10公分」的區域，因為這是污垢最容易堆積的重災區。

完成熱水沖洗去污後，立即將水溫調低，再沖洗一次浴室。此舉目的是迅速降低室內溫度，因為黴菌最喜歡在攝氏20至30度的環境中繁殖，降溫能有效抑制其生長速度。解決溫度和髒污問題後，接著要對付「高濕度」。栁田和也建議用刮刀或乾淨的毛巾，徹底將牆壁、地板與玻璃門上的水滴刮除或擦乾，避免水氣長時間滯留。

最後也是最重要的一步，是啟動換氣設備並創造最佳的對流路線。如果浴室有抽風機，將浴室門打開約「一個拳頭」寬度的縫隙，接著開啟排風扇。這個「拳頭縫」能確保空氣的入口與出口暢通，讓乾燥的室外空氣能高效地進入，並將濕氣迅速排出，維持空氣流通來烘乾浴室。

