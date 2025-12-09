為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    改善中市北屯14期交通瓶頸新闢道路 明年7月底前完工

    2025/12/09 16:09 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市府開闢崇德十路一段接松義街縮短1公里繞行。（中市府提供）

    台中市府開闢崇德十路一段接松義街縮短1公里繞行。（中市府提供）

    台中市北屯區人口已達31萬，人口的增加也帶來交通的壅塞，建設局為打通北屯區14期交通瓶頸，解決崇德十路一段與松義街須繞行約1公里困境，推動開闢工程，11月10日正式開工，預計於明年7月底前完工，將有效改善當地居民長期須繞道通行的不便情形。

    「北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程」預計開闢道路長約115公尺、寬12公尺，規劃設置一座跨渠板橋，並於道路雙側各設置1.8公尺人行道，兼顧行車順暢與行人通行安全；工程總經費約4700萬元，其中工程費約2200萬元，用地及地上物補償費約2,500萬元，預計於明年7月底前完工。

    建設局長陳大田表示，北屯區松義街現況為狹小無尾巷，道路寬度不足，居民進出受限，平時通行不便，更影響救災效率；且現況往返崇德十路一段與松義街須繞行約1公里，對居民日常通勤與生活動線造成不小負擔，故啟動道路開闢工程。

    建設局表示，道路完工後，將可有效縮短通行距離，強化社區對外聯繫機能，並串聯十四期重劃區整體路網，提升區域交通完整性，不僅對居民日常生活帶來實質助益，也有助於區域發展與公共安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播