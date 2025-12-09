改善中市北屯14期交通瓶頸新闢道路 明年7月底前完工

台中市府開闢崇德十路一段接松義街縮短1公里繞行。（中市府提供）

台中市北屯區人口已達31萬，人口的增加也帶來交通的壅塞，建設局為打通北屯區14期交通瓶頸，解決崇德十路一段與松義街須繞行約1公里困境，推動開闢工程，11月10日正式開工，預計於明年7月底前完工，將有效改善當地居民長期須繞道通行的不便情形。

「北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程」預計開闢道路長約115公尺、寬12公尺，規劃設置一座跨渠板橋，並於道路雙側各設置1.8公尺人行道，兼顧行車順暢與行人通行安全；工程總經費約4700萬元，其中工程費約2200萬元，用地及地上物補償費約2,500萬元，預計於明年7月底前完工。

建設局長陳大田表示，北屯區松義街現況為狹小無尾巷，道路寬度不足，居民進出受限，平時通行不便，更影響救災效率；且現況往返崇德十路一段與松義街須繞行約1公里，對居民日常通勤與生活動線造成不小負擔，故啟動道路開闢工程。

建設局表示，道路完工後，將可有效縮短通行距離，強化社區對外聯繫機能，並串聯十四期重劃區整體路網，提升區域交通完整性，不僅對居民日常生活帶來實質助益，也有助於區域發展與公共安全。

