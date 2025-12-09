為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中十大伴手禮票選報名開跑 明年1月票選

    2025/12/09 15:48 記者蔡淑媛／台中報導
    「台中市十大伴手禮「票選活動開跑，即日起接受店家踴躍報名。（記者蔡淑媛攝）

    台中市十大伴手禮「票選活動開跑！即日起接受店家踴躍報名，工策會總幹事黃于珊表示，網路報名至12月26日截止，明年1月10日至11日將於市府前廣場舉辦現場票選及市集活動，獲得十大伴手禮及好禮標章的店家，皆能享有行銷機會。

    「台中市十大伴手禮」票選活動今年邁入第17屆，總幹事黃于珊表示，此活動不僅是產業競賽，更是台中城市品牌的年度代表盛事，獲得十大伴手禮及好禮標章的店家，皆能獲得行銷機會，將票選人氣轉化為實際消費動能，帶動業績成長，讓「台中之光」在國際舞台上發光發熱。

    今年活動以「在地創新、閃耀國際」為主題，鼓勵業者於「整體包裝設計」、「在地特色代表性」及「產品價值及發展潛力」等評分項目中融入ESG概念與在地特色，也鼓勵青農、原民、客家文化、社會企業等多元團體參與落實「越在地、越國際」精神，展現台中豐富的人文底蘊與創新實力，帶動地方經濟與觀光發展。

    為鼓勵更多店家參與，「十大伴手禮首獎」分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」兩組，各取總分最高前10名，合計20名；入圍百大好禮者將獲頒官方認證「好禮標章」，盼為店家帶來宣傳效益、提升品牌知名度。

    第16屆台中市十大伴手禮，包括阿鏡師手路菜、厚禮樹精緻藝術禮品、好樂農莊、犁茶品記、愛之光Flair、木筆家、晴天菓子、川咖啡、檸檬森林、陳允寶泉、裕元花園酒店、東園食品、sNug給足呵護、裕芳食品等。

    台中市十大伴手禮票選活動，往年舉辦市集催票相當熱鬧。（記者蔡淑媛攝）

