低碳旅遊「碳足跡盤查」指引上線 觀光署完成10條示範遊程

交通部觀光署邀集產官學召開「旅行業遊程碳足跡計算指引研商會議。（觀光署提供）

全球觀光產業落實減碳是趨勢，但計算碳足跡成為旅行業者最大難題。交通部觀光署完成「旅行業遊程碳足跡計算指引」，協助旅行業者計算，並實地依據指引，盤查10條凰金遊程作為範例。觀光署鼓勵業者完成計算後，導入第三方公正機構查驗，並依查驗結果申請環境部「碳標籤」。

為解決旅行產業發展永續旅遊的痛點，觀光署召開「旅行業遊程碳足跡計算指引研商會議」，邀集環境部氣候變遷署、島嶼見學旅行社、原森旅行社、凰金遊程業者等產官學代表研議，引用ISO14067最新標準，釐清遊程碳足跡的生命週期範疇，並就旅遊產品碳排分類、資料取得責任、簡易盤查邏輯與產業可行性進行討論，建構貼近產業實際需求的「旅行業遊程碳足跡計算指引」。

觀光署說明，發布指引目的，是希望協助旅行社踏出永續遊程管理第一步，內容包含如何設定計算範圍、哪些服務會產生碳排放（例如交通、住宿、活動）、需收集哪些數據資料 （例如車輛用油量、住宿用水量）、如何搜集符合品質要求的數據資料等，最後計算整理出1份碳足跡清冊和報告書。

觀光署也循指引試辦碳足跡盤查，以針對樂齡族群推出的10條「凰金遊程」遊程作為示範，委由國內專業碳足跡計算的大云永續科技股份有限公司辦理，歷經4個月路線調查、資料蒐集及碳排計算，近日完成盤查清冊與成果報告。

指引公告於觀光署行政資訊網，旅行業者透過指引可了解碳足跡基本概念，尋求專業顧問團隊循序漸進地完成遊程碳足跡排放量計算。

觀光署也鼓勵旅行業者進一步導入第三方公正機構查驗，並依查驗結果申請環境部「碳標籤」。企業若完成第三方查證，不僅取得自我揭露的正面認可，更能掌握遊程生命週期的碳排熱點，辨識高能源耗費的流程或經營政策，作為後續優化永續遊程設計的重要依據。

10條凰金遊程路線旅行業者根據「旅行業遊程碳足跡計算指引」自主盤查碳足跡。（觀光署提供）

