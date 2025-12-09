估市價1000萬！澎湖後寮沙灘拾獲疑似龍涎香 重達15公斤將送鑑定

澎湖藝術家柯蔘海在白沙後寮，拾獲疑似龍涎香。（柯蔘海提供）

去年山陀兒颱風過境，澎湖員貝離島、西嶼池西沙灘相繼傳出拾獲價值不菲的疑似龍涎香，澎湖沙灘頓時出現尋寶人潮，希望一圓致富夢想，但在菓葉沙灘拾獲送往鑑定卻不是龍涎香，現又傳出前澎湖石友會理事長柯蔘海在白沙後寮沙灘，也拾獲1塊重達15公斤疑似龍涎香。

柯蔘海撿拾了20幾年的漂流木，在後寮沙灘看到1塊像石頭的形狀，但是顏色又不像石頭，以為是塑膠，又不是硬的，重量比石頭還輕，大力把它撥下來一些，聞味道不像是船的機油，有淡淡的香味，約45×45公分、重量約15公斤。

請繼續往下閱讀...

由於不明石頭將近15公斤，如果送去台灣鑑定是龍涎香，市價高達1000萬。剛拾獲時以為是石頭，但石頭又沒有那麼輕，以為是塑膠，可是塑膠應該會很硬，又沒那麼硬，以為是黑油，但是燃燒又沒有油花，最後還是需要專家鑑定才能證實。

根據文獻記載，價值不菲的龍涎香，是抹香鯨的腸道排泄物所形成的物質。因為抹香鯨喜歡吃棲息於深海中的大王烏賊和章魚，其內骨板和顎片卻難以消化，有時這些食物殘渣意外滑入腸道，就會形成「糞石」，糞石和腸道內細菌、酶慢慢地產生複雜作用，進而形成了龍涎香，若鑑定是真，每公克價值數千元，15公斤就真的一夕暴富。

石頭雖重達十五公斤，但質地很輕。（柯蔘海提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法