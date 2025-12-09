為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「草蝦王國」再輝煌！水試所到東港大鵬灣放流萬尾草蝦 所長讚首選之地

    2025/12/09 15:38 記者陳彥廷／屏東報導
    水試所、鵬管處及東港區漁會今天在大鵬灣潮口處放流紅喉、草蝦，盼成為種源庫。（記者陳彥廷攝）

    水試所、鵬管處及東港區漁會今天在大鵬灣潮口處放流紅喉、草蝦，盼成為種源庫。（記者陳彥廷攝）

    屏東東港在1970、80年代因為飼養大量肥美的草蝦內外銷，而讓台灣有了「草蝦王國」美稱，農業部水產試驗所、東港區漁會及觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）今天在大鵬灣潟湖潮口放流赤鯥與草蝦苗共計1.02萬尾，放流過程中，萬尾草蝦游向大海的景象壯觀，水試所長張錦宜說，放流是為讓物種增加更多生存地，有灣岸保護的大鵬灣可說是台灣的首選之地。

    3個單位今天攜手一同打造大鵬灣永續海洋觀光，展現跨單位推動永續海洋觀光的具體行動。水試所說明，本次放流包含深具生態指標性的赤鯥即俗稱的紅喉200尾，還有台灣原生蝦種草蝦1萬尾，透過科學化復育方式補充海域物種多樣性，增強大鵬灣自然環境的生態量能。

    張錦宜說，大鵬灣是全台唯一的單口囊狀潟湖，紅喉是屬珍貴的魚種，在水試所的培育下，已能進行人工繁殖，今天是全台第二次放流，也是首度進到屏東，至於草蝦，對東港來說更具意義，因為東港在「草蝦王國」的年代時，就是最主要的養殖區域，當時的東港水試分所就是以研究蝦類為主要任務，也因此曾有一任的分所長觀察到大鵬灣草蝦會洄游大海的習性，更寫成論文流傳，也因此確定大鵬灣對草蝦來說是一個能夠棲息壯大之地。

    張錦宜表示，草蝦雖然價格略高，但近年市場傾向較快能販售、回收成本的白蝦為養殖主力，因此未來分流，在養殖的部分以推廣居多，而水試所會主動出擊尋找適合的海域野放為主，讓草蝦於台灣的海岸蓬勃發展，他指出，大鵬灣因為灣岸的保護，讓水域平穩，加上氣溫、海岸地形適宜，更適合基因裡是深海魚、底棲蝦的紅喉及草蝦從培育環境中出海生存，因此大鵬灣可說是國內放流的首選之地。

    鵬管處表示，本次放流象徵觀光與生態復育的深度整合，未來將持續結合產官學能量，推動海洋環境教育與低碳旅遊，打造兼具保育、觀光與地方文化的永續海洋觀光模式。

    水試所、鵬管處及東港區漁會今天在大鵬灣潮口處放流紅喉、草蝦，盼成為種源庫。（記者陳彥廷攝）

    水試所、鵬管處及東港區漁會今天在大鵬灣潮口處放流紅喉、草蝦，盼成為種源庫。（記者陳彥廷攝）

    水試所、鵬管處及東港區漁會今天進行紅喉、草蝦放流。（鵬管處提供）

    水試所、鵬管處及東港區漁會今天進行紅喉、草蝦放流。（鵬管處提供）

    水試所、鵬管處及東港區漁會今天進行紅喉、草蝦放流。（記者陳彥廷攝）

    水試所、鵬管處及東港區漁會今天進行紅喉、草蝦放流。（記者陳彥廷攝）

