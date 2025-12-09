竹興國小老幼共學展創意 成果登竹南美術館

竹興國小老幼共學展創意，即日起至21日辦展覽邀民眾觀賞。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣竹南鎮竹興國小為全縣首座設置托嬰中心學校，學校獲教育部和苗縣府補助後翻新舊有空間打造「臥游書室」社區共讀站與社區更緊密結合，校方持續推動「社區共學」、「世代共融」有所成果，今日於竹南鎮立美術館舉辦成果展，學生更以多媒體與手工藝創作反映社會議題令人印象深刻，即日起至21日邀請鄉親共襄盛舉。

竹興國小表示，展覽內容多元豐富，長者作品涵蓋粉彩畫、禪繞畫、曼陀羅點畫、羊毛氈、陶藝、石頭彩繪、勾針、黏土、色鉛筆、水彩畫等媒材，蘊含創作者人生歲月歷練與創作溫度，並展現長者積極參與學習、樂在生活的精神；學生則以輕黏土立體創作「哈比人小屋」為主題融合自然素材與童話想像，更以「反霸凌」與「台灣珍稀動物保育」等主題畫作反映社會議題，呈現學生從藝術中培養出的思辨能力與社會關懷。

竹興國小校長鍾政洋表示，未來將持續深化「社區共學」、「世代共融」的合作模式，透過每一次成果展串連不同年齡、背景的學習者，讓校園成為文化發展與創造的核心基地。

