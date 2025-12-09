為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    地震天災多！南投網友敲碗「小橘書」 預計12/15普發

    2025/12/09 15:25 記者劉濱銓／南投報導
    政府普發俗稱「小橘書」的「台灣全民安全指引」手冊，南投有民眾在網路社群「敲碗」詢問何時可拿到，意外引發熱議。（記者劉濱銓攝）

    政府普發俗稱「小橘書」的「台灣全民安全指引」手冊，南投有民眾在網路社群「敲碗」詢問何時可拿到，意外引發熱議。（記者劉濱銓攝）

    俗稱「小橘書」的「台灣全民安全指引」手冊，近期各縣市已展開普發，南投縣有民眾在草屯的臉書社群「敲碗」詢問何時可拿到，意外引發熱議，有人說政府「浪費錢」，但也有人直言，台灣地震天災那麼多，手冊裡的防災知識需要被知道，對此，草屯鎮公所表示，南投縣將在12月15日獲中央配發，民眾最快當天或之後就能陸續拿到。

    最近普發「小橘書」議題引發民眾討論，尤其8日晚間花蓮發生芮氏規模5.7地震，全台有感更讓民眾關心地震防災；有民眾在草屯的地方臉書社團貼文，詢問其他縣市有人拿到了，但該里都還未收到，貼文一出也引發熱烈討論。

    有網友稱印製手冊浪費百姓稅金，批評政府亂花錢；但也有人說，就是在等這個最新的避難防災知識，因從學校畢業後，就沒機會接觸這些新知。

    另有人批評下載網路版即可，何須花錢印製？但有網友解釋，有長輩不擅使用手機，用刊物就可直接看，甚至遇上停電沒有燈光，晚上靠月光也能查閱。

    草屯鎮公所表示，「台灣全民安全指引」手冊係由中央直接寄發到各鄉鎮市公所，預計12月15日送抵南投，屆時就會交給村里鄰長發送到家戶，以1戶1本為原則，如同選舉公報的發送模式，公所收到後就會儘快送到民眾手中。

