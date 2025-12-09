居民連署催生！水岸公園地下停車場動土 2027年提供176格車位

水岸地下停車場9日舉辦動工典禮，預計完工後可提供176格汽車停車位。（記者李文德攝）

雲林縣斗六市社口里近年知名連鎖商店陸續進駐，商業行為逐漸發達，但因停車空間不足，4年前里民發起連署活動盼建設停車場。雲林縣府獲中央補助1.9億元，斥資3.5億元在水岸公園興建地下停車場，今（9）日動土。縣府表示，將提供176個汽車停車位，預計2027年中完工。

動土典禮由雲林縣長張麗善主持，副縣長謝淑亞、公路局雲嘉南區養護工程分局主任工程司吳耀勝、斗六市長林聖爵、議員賴淑娞、林岳璋、黃勝志、陳永修等人出席。

請繼續往下閱讀...

社口里長蘇宴民表示，近年來社區已形成新興商業區，有多家連鎖餐飲、服飾店進駐，週末附近更有斗六夜市，但無奈停車空間有限，常有違規停車亂象，4年多前地方發起連署，盼興建停車場，想不到短短一週就有上千名社區民眾響應。

縣府交工局長汪令堯表示，水岸公園地下停車場位於鎮南路及社口街交岔口，地上有81格、地下95格汽車停車位，總工程經費約3.55億元，中央補助約1.92億元，地上一層融入水岸公園的整體風格，加入多項景觀設計，使停車場與周邊環境更加協調，此外更導入智慧停車系統、綠能設備等，工期600日曆天，預計2027年7月完工。

張麗善表示，近期日本知名品牌無印良品已進駐社口園區，未來當地將會持續匯集商業與文創能量，新建停車場對於整體產業經濟發展將是一大助力。

汪令堯指出，停車便利是都市發展重要基礎，正施工的人文公園停車場預計明年完工外，正規劃推動的受天宮廣場等5處停車場，預計3年內斗六可增千個車位，紓解市區停車壓力。

縣府擇定在鎮南路及社口街交岔口，新建地下停車場，預計2027年中完工。（記者李文德攝）

斗六市社口里商業行為發達，但停車空間有限，地方盼新建停車場改善。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法