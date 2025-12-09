為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    迎艋舺青山王祭！ 明晚交管時段、範圍公布

    2025/12/09 14:57 記者蔡愷恆／台北報導
    為迎接「2025青山王祭」，將於明（10日）19時30分至22時實施交通管制，市區管制範圍為成都路（中華路至西寧南路路段）、成都路／漢中街口管制往北、內江街／漢中街口提前管制往北、長沙街／漢中街口提前管制往北。台北市民政局呼籲，管制期間請人車儘量繞行並遵從現場交通指揮。

    民政局說明，市區公車行駛路線也改道：取消站點西門市場（成都），請搭乘民眾前往鄰近站點搭乘。站點西門市場（漢中）不受管制，只有20點30分配合遶境隊伍管制漢中街往成都路公車行進，待遶境隊伍完成衝轎儀式後始開放車輛通行。

    至於機車停車格管制，漢中街（成都路至內江街）機車停車格管制時間內皆禁止停車；計程車臨時停車格管制，暫停使用中華路（成都路至峨眉街）計程車臨時停車格；原先成都路（中華路至西寧南路）及中華路（成都路至峨眉街）的貨車臨時停車格，在管制期間也禁止停車，於管制時間結束後開放使用。

    民政局也提供2個替代路線供民眾參考，第一是中華路南往北，到忠孝西路後再上忠孝橋；再來則是中華路北往南方向，往桂林路、昆明街、成都路後上中興橋。

    引導路線一：中華路南往北→忠孝西路→忠孝橋。（圖由台北市民政局提供）

    引導路線二：中華路北往南→桂林路→昆明街→成都路→中興橋。（圖由台北市民政局提供）

