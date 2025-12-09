降甲烷、固碳又護生態 台南學甲高粱契作打造永續農村典範

台南學甲高粱場域成為氣候變遷環境調適亞洲農村碳匯典範，學甲區農會總幹事李曉軍今與成功大學聯合國里山權杖計畫團隊蘇彥勳教授與新農業合作社顏振標博士深入場域，進行實務調查與成果見證。（學甲區公所提供）

台南學甲高粱場域成為氣候變遷環境調適亞洲農村碳匯典範，學甲區農會總幹事李曉軍今與成功大學聯合國里山權杖計畫團隊蘇彥勳教授與新農業合作社顏振標博士深入場域，進行實務調查與成果見證，將台灣農村的生態碳匯經驗推向國際舞台。

李曉軍表示，農會長期與金酒公司合作，推動轉作高粱契作計畫，有效降低甲烷排放，並增加土壤有機碳匯。計畫種植面積雖受到硬質玉米採收延後影響，今年仍穩定在736公頃的規模，範圍遍及雲嘉南地區，成功將高粱打造為因應氣候變遷的重要高經濟作物。

陪同前往場域的學甲區長張明寶說，學甲場域不只是一個農業生產區，更是結合「生態、生活、生產」的社會生態生產地景（SEPLS）。團隊於2024年夏天進行亞洲傳統地景場域碳匯檢測，證實高粱契作在地景保育、生物多樣性與碳固存上的卓越成效，希望藉由提升碳權的品質與價值，增加原居民（農民）的生活收益，最終實現生態保護、在地生計、永續生產的三贏願景。

顏振標強調，學甲的案例證明地方政府、學術單位、農會與在地農民能共同打造出國際級的永續發展模式。不僅具體實踐了「里山倡議」的精神，更是在全球氣候變遷大會COP30期間，為世界提供一個可複製、可驗證的氣候調適與減緩行動框架。蘇彥勳說明，實務調查成果將提交給聯合國組織，作為國際上結合生態、生產、生活、與亞洲農村背景碳匯經營的典範案例。

