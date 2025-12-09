阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路締結姊妹鐵路 加強蒸汽機車修復交流

阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路締結姊妹鐵路簽約儀式。（記者蔡宗勳攝）

阿里山林業鐵路與澳洲新南威爾斯州的之字形鐵路（Zig Zag Railway），兩條同以「之」字形路線聞名的百年產業鐵路，今天在林鐵北門驛締結為姊妹鐵路，兩條都曾因天災交通嚴重中斷的結盟，見證台澳雙方以智慧克服地形限制，與山林共生的精神。

締結儀式先由農業部林業及自然保育署署長林華慶與之字形鐵路執行長Daniel Zolfe 簽署及交換禮品後，接著和與會貴賓以象徵鐵道連結與友誼長存的「釘下道釘」儀式，代表兩國鐵道自此緊密相連，技術與文化攜手邁向新頁，預示跨國合作軌跡的延伸。



林華慶指出，林鐵與之字形鐵路雖軌距不同、但兩鐵路有很多相似之處，如運用之字形路線運行，同樣因自然災害而中斷行駛，阿里山林鐵受颱風重創、之字形鐵路面對大火與洪水，前者花了15年、後者用了16年的時間才分別恢復全線通通車，兩條鐵路歷經挑戰後所展現的堅韌精神，讓彼此留下深刻印象，兩年交流促成今日的締結。

林華慶說，之字形鐵路團隊擅於蒸汽機車的修復，期待締結後進行深入實質交流，首要合作修復Shay機關車，期待可以看見Shay機關車行駛在山地段。

Daniel Zolfel表示，雙方將進行歷史分享、記憶分享彼此的韌性與技術，未來期待以「技術與文化雙軌並進」為合作主軸，推動蒸汽機車維修與鍋爐技術交流與文化資產的保存維護，共同行銷互惠聯票及開發紀念品等。

澳洲之字形鐵路贈送紀念禮品。（記者蔡宗勳攝）

阿里山林鐵贈送紀念禮品。（記者蔡宗勳攝）

阿里山林鐵與澳洲之字形鐵路締結姊妹鐵路的「釘下道釘」儀式。（記者蔡宗勳攝）

澳洲之字形鐵路團隊於林鐵21號蒸汽火車前合影。（記者蔡宗勳攝）

