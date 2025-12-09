新北親民小百岳大棟山「這路段」輕鬆攻頂 秋冬還能賞芒花

「青龍嶺—大棟山」段，可在秋冬欣賞芒花盛開，山坡被柔白花穗鋪滿，是熱門賞景點。（新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局打造在地化旅遊品牌「微笑山線」，規劃5大山系12段路線推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，鼓勵民眾親近山林，其中屬台灣小百岳大棟山系的青龍嶺至大棟山路段僅3公里，新手山友可輕鬆爬山，在秋冬時節一次看見自然山景、芒花浪潮等亮點美景，也能就近造訪百年古蹟山佳車站，盡覽樹林、山佳地區的人文景觀。

大棟山海拔僅405公尺，是林口台地最高峰，名列台灣小百岳，從樹林火車站走800公尺就到達登山口，適合一日輕旅行或親子健行，廣受山友喜愛的「青龍嶺至大棟山」段，坡度平緩，步道鋪面由自然土徑、砌石與碎石木屑交錯而成，具親近自然與良好排水性，能俯瞰雙北都會景觀與大漢溪河谷，因沿稜線延伸至三角埔頂山，可在秋冬欣賞芒花，是攝影與賞景的熱門據點。

新北市觀旅局今年推過「達人帶路－大棟山小百岳賞芒」尋寶集章活動，由領隊帶領民眾深入大棟山步道，藉由健行與人文導覽，認識樹林、山佳一帶的自然地景與鐵道文化，且大棟山步道交通便利、路線多元，是新北近郊最易上手的入門山域，秋冬還有芒花點綴其間，活動也串聯新北市定古蹟「山佳車站」與微笑山線服務據點「心圓柑仔店」，展現山佳作為昔日運煤基地的歷史角色，同時讓山友在店家空間補給飲食與休憩。

觀旅局長楊宗珉表示，大棟山是新北最親民的小百岳，4季風景都不同，秋冬芒花更是不能錯過，觀旅局希望整合步道、社區與景點資源，透過遊程活動，邀請民眾輕鬆走進新北的家山，也重新發現樹林、山佳一帶的鐵道文化與社區溫度。

從青龍嶺遠眺，可俯瞰整個新北市樹林區的城市景觀。（新北市觀旅局提供）

大棟山步道以既有木樁結合石塊，保留自然原貌，健行同時體驗山林生態美景。（新北市觀旅局提供）

新北市市定古蹟「山佳車站」，保留日治時期和洋式站體與洗石子外牆。（新北市觀旅局提供）

