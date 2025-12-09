為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣智慧交控擴大到竹北興隆橋廊帶 最快明年下半年啟動

    2025/12/09 14:25 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣推動智慧交控最先鎖定圖中經國橋和國道1號竹北交流道周邊道路進行試辦，獲得明顯成效。（記者黃美珠攝）

    新竹縣推動智慧交控最先鎖定圖中經國橋和國道1號竹北交流道周邊道路進行試辦，獲得明顯成效。（記者黃美珠攝）

    複製竹北「經國橋廊帶」、「國道1號廊帶」智慧交控成功節省行車時間的經驗，新竹縣政府在新竹市府、竹科管理局支持下，要把智慧號控範圍擴大到「興隆橋廊帶」，透過建置區域智慧交控系統，蒐集車流大數據分析，搭配路網動態號誌控制策略，替平日上午的尖峰時段節省10%以上的旅行時間，預計最快明年下半年就會完成建置且啟動。

    縣府交通旅遊處長陳盈州說，2023年起新竹縣推動大新竹通勤路廊（國道1號新竹路段）智慧交控計畫，針對平日上午尖峰時段，包含經國橋廊帶在內的「國道1號竹北到竹科路段」導入智慧號誌控制，對竹北交流道周邊的光明6路、縣政2路、莊敬北路、莊敬南路，跟屬於經國橋廊帶在內的新竹市公道5路、慈雲路、光復路、科學園區園區1路、新安路以及園區2路等道路進行行車壅塞問題導入智慧交控機制改善。

    相關系統2024年9月上線運作後，以同年6月以前的資料當比較基礎，到今年10月為止，每月運作績效改善幅度最佳處在竹科端，總共節省行車時間26%，新竹縣、市以及竹科平均改善幅度比例則是17%到18%不等。

    另因應「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程」完工通車後，縣府又提案在今年度辦理「大新竹興隆橋廊帶（竹北至園區）智慧交控計畫」，並獲交通部核定補助2865萬餘元，今年10月決標後已把區域智慧號控範圍擴大到興隆橋廊帶，共有興隆路、興隆橋、公道路、員山路、中興路、東科路等25處路口，透過大數據車流分析，搭配區域路網動態號誌控制策略，來提升行車效率，改善交通壅塞。

    新竹縣智慧交控政策執行區域最快明年將擴大到竹北興隆橋（如圖粉紅色部分）廊帶啟動。（記者黃美珠攝）

    新竹縣智慧交控政策執行區域最快明年將擴大到竹北興隆橋（如圖粉紅色部分）廊帶啟動。（記者黃美珠攝）

