為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市東湖樂活公園地下停車場啟用 免費停車到明年1/1

    2025/12/09 14:26 記者孫唯容／台北報導
    東湖樂活公園停車場即起開放免費停車，明年1月1日起正式收費。（記者孫唯容攝）

    東湖樂活公園停車場即起開放免費停車，明年1月1日起正式收費。（記者孫唯容攝）

    東湖樂活公園地下停車場工程耗資7.7億元建造，今（9）日正式啟用，共有207席停車位，包含21席電動車位、5席殘障車位、5席婦幼車位，另外還有4席大型機車位、71席機車位，即起開放免費停車，明年1月1日起正式收費。

    在地康樂里里長張碧玉表示，東湖地區地狹人稠，停車需求非常迫切，而樂活公園本來就是公園預定地，在底下開闢停車場，本來就能同步解決地方上的停車問題，樂活公園也以賞櫻季聞名，由於人潮眾多，雖然大眾運輸便利，但仍有不少民眾以自駕方式前來，因此停車空間依然需要滿足，由於僅有207席停車位，到底能解決多少停車量能問題，目前仍在觀察中。

    交通局長謝銘鴻表示，樂活地下停車場緊鄰內溝溪，結構考量加上成本估算，僅開挖2層，因此每年東湖公園賞夜櫻期間，依然呼籲民眾多使用大眾運輸。

    台北市停車管理工程處表示，樂活公園地下停車場結合智慧、科技、環保、綠化等設計理念，參酌鄰近停車場停車費率，訂定費率為小型車、大型重型機車計時收費每日8時至21時每小時40元、21時至翌日8時每小時20元，小型車全日月票5000元、大型重型機車月票最高售價為2500元，機車計時收費10元，當日當次最高收費上限20元，機車全日月票300元。

    此外，回饋停車場周邊里民停車優惠措施如下，停車場所在里（內湖區樂康里）設籍里民，享小型車全日月票優惠價為每月2800元。停車場出入口周邊服務半徑300公尺內（內湖區東湖里）設籍里民，享小型車全日月票優惠價為每月3200元。

    東湖樂活公園地下停車場啟用，共有207席停車位，包含21席電動車位、5席殘障車位、5席婦幼車位。（記者孫唯容攝）

    東湖樂活公園地下停車場啟用，共有207席停車位，包含21席電動車位、5席殘障車位、5席婦幼車位。（記者孫唯容攝）

    樂活公園地下停車場全智慧自動繳費。（記者孫唯容攝）

    樂活公園地下停車場全智慧自動繳費。（記者孫唯容攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播