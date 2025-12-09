為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    澎湖龍門風力舉辦說明會惹議 前後任建設處長「互槓」

    2025/12/09 14:32 記者劉禹慶／澎湖報導
    白沙籍澎湖縣議員宋昀芝，反對龍門風力綠能發電設備股份有限公司白沙說明會。（記者劉禹慶攝）

    白沙籍澎湖縣議員宋昀芝，反對龍門風力綠能發電設備股份有限公司白沙說明會。（記者劉禹慶攝）

    僅10萬元資本額的「龍門風力綠能發電設備股份有限公司」，26日、27日在白沙鄉舉辦2場設置風車說明會，將設置7支風力發電機組，引發澎湖縣議員宋昀芝、魏睿宏質疑，澎湖縣政府建設處長陳文耀表示，未通知澎湖議員與會說明會，屬無效說明會，由於該公司監察人為前建設處長葉國清，形成前後任處長「互槓」局面。

    白沙籍澎湖縣議員宋昀芝今（9）日在議會質詢澎湖縣政府建設處長陳文耀，質疑資本額僅10萬元的公司，竟然敢在地方舉辦說明會。根據了解，「龍門風力綠能發電設備股份有限公司」提出的計劃，12月26日上午9時30分，在候鳥潮間帶民宿辦說明會，說明將在講美村、城前村、鎮海村私人土地設置陸域風機發電設施。12月27日在中屯活動中心也辦一場，說明中屯村私人土地設置陸域風機發電設施。

    「龍門風力綠能發電設備股份有限公司」登記負責人蔡明儒，另外還在澎湖設立「菓葉綠能股份有限公司」、「中屯風力發電設備股份有限公司」、「佳豐風力發電設備開發股份有限公司」、「講美綠能股份有限公司」等4家風電公司，「龍門風力綠能發電設備股份有限公司」監察人是前建設處長葉國清，王乾發縣長時代，主導澎湖風能有限公司，公開向民眾募股，最後以失敗告終。

    2位白沙籍澎湖縣議員魏睿宏、宋昀芝，都表示強力反彈。建設處長陳文耀表示，業者並未通知澎湖全體議員，屬於無效說明會。

    白沙籍澎湖縣議員魏睿宏，對於龍門風力綠能發電設備股份有限公司白沙說明會，也持反對意見。（記者劉禹慶攝）

    白沙籍澎湖縣議員魏睿宏，對於龍門風力綠能發電設備股份有限公司白沙說明會，也持反對意見。（記者劉禹慶攝）

