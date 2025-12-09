為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投教具競賽運用VR與AI融入教學 提升學習成效

    2025/12/09 14:17 記者張協昇／南投報導
    南投縣光華國小洪瑞成，運用VR沉浸式場景，引導學生從真實情境出發，發現流浪貓等生活周遭問題，提升學生學習興趣與成效。（南投縣政府提供）

    南投縣光華國小洪瑞成，運用VR沉浸式場景，引導學生從真實情境出發，發現流浪貓等生活周遭問題，提升學生學習興趣與成效。（南投縣政府提供）

    南投縣政府舉辦教材教具製作競賽與觀摩研習，其中資賦優異類特優作品《村貓大量發「聲」中－浪我們在一起》，由光華國小洪瑞成、南光國小鄭萍芸老師製作，運用VR沉浸式場景，引導學生從真實情境出發，發現生活周遭問題，並從流浪貓視角進行公共議題倡議，展現科技融入資優教育的特色。

    身心障礙類國小組特優作品則為《生活成長小故事─阿冬的日常》，由雙冬國小鍾寧、張姵雅老師製作，透過自編故事與AI生成繪本，搭配閱讀策略、組織圖與多媒體學習工具，協助學生提升閱讀理解、品格判斷與情緒辨識能力。

    縣府教育處表示，該項比賽活動主要目的在促進縣內國中、小特殊教育教師自編及應用教材教具專業能力，並藉由觀摩與分享，提升特殊教育教學品質與學生學習成效，縣內國中小教師都能踴躍將教學中具成果的教材教案提報分享。比賽分為身心障礙類及資賦優異類2類，報名踴躍，各校參賽作品多元而具創意，從語文、生活自理、社會情緒學習，到科技應用與議題探究皆有涉略，經專業評審們評選結果選出特優2件，優等6件及佳作14件。

    教育處副處長吳美玲指出，期盼透過每年教材教具比賽與觀摩研習，持續激發教師創意，提升學生的學習動機，展現南投縣特殊教育扎根多年的成果，並與教師共同打造友善和諧及更具包容性與學習效能的教學環境。

    南投縣政府舉辦教具製作競賽與觀摩研習。（南投縣政府提供）

    南投縣政府舉辦教具製作競賽與觀摩研習。（南投縣政府提供）

    南投縣政府舉辦教具製作競賽，參賽老師向評審解說教具設計理理念。（南投縣政府提供）

    南投縣政府舉辦教具製作競賽，參賽老師向評審解說教具設計理理念。（南投縣政府提供）

