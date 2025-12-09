高捷黃線「這3站」都計變更過關 捷運局：帶動鳥松、三民周邊發展

高雄捷運黃線Y2、Y4、Y10都市計畫變更案，今在內政部審核通過。（捷運局提供）

高雄捷運黃線Y2、Y4、Y10都市計畫變更案，今在內政部審核通過；高市捷運局指出，這案可望帶動鳥松、長庚醫院周邊、三民地區發展。

為推動黃線捷運建設，捷運局辦理變更Y2、Y4、Y10站周邊土地都市計畫，今天經內政部都市計畫委員會大會審議通過，將成為催動鳥松、長庚醫院周邊、三民地區轉型的引擎。

捷運局長吳嘉昌表示，高雄捷運黃線全長22.91公里，共設置23座車站，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，並連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，為大高雄重要交通動脈關鍵。

為加速鳥松地區轉型發展，目前Y2站周圍土地利用多以家具公司為主，經由捷運黃線系統之建置，並於神農路南側劃設捷運開發區，除取得兩處出入口外，捷開區面積1.9公頃，容積率300%，可開發量體達3萬坪，結合產業、活動、交通，提供居住、日常生活購物等宜居機能。

Y4是長庚醫院站，通車後除方便民眾就醫，因鄰近文山特區商圈，周邊區域也更有機會吸引商圈、住宅及公共設施的進駐，進一步帶動地方發展。

Y10為黃線及台鐵民族站之交會站，是串聯高雄火車站及民族站的重要廊帶，將成為高雄車站大都更計畫一處新的亮點，未來可透過地下連通轉乘，周邊還有即將動工之Y10聯開案。

