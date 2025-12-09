牽線4大體系簽MOU優先使用虎尾毛巾 雲林巾彩耕地藝術節週末登場

第7屆雲林巾彩耕地藝術節12月13、14日在虎尾同心公園登場。（記者李文德攝）

全台國產毛巾產值約20億元，雲林虎尾毛巾占近9成，但近年受進口便宜毛巾衝擊，地方積極轉型。為推廣國產毛巾，雲林縣毛巾產業科技發展協會本週末在虎尾舉辦「巾彩耕地藝術節」。立委劉建國指出，日前媒合長照、護理、安養以及運動4大領域機構，簽訂MOU，建議業者優先採用虎尾毛巾，創造地方經濟。

雲林毛巾產業科技發展協會理事長巫金周指出，全台國產毛巾產值超過20億，雲林虎尾更是居冠，但近年受到東南亞國家毛巾製品低價傾銷影響，目前國產毛巾佔全台市場約5成5，其餘多為進口毛巾，因此雲林毛巾業者積極轉型，以高單價、少量客製化等方式提供消費者更多選擇。

劉建國表示，為讓國產毛巾進入高頻使用場域，且創造地方經濟，日前媒合台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣老人福利機構協會及知名健身業者簽署合作備忘錄，建議未來可優先採用國產毛巾，提升照護品質，也支持地方產業永續。

巫金周表示，近年國產毛巾已外銷至日本飯店、SPA業者，年出口量逾3萬條，簽署MOU後更是有全台約1600家安養、長照機構有機會優先使用虎尾國產毛巾，對於地方業者而言非常振奮。因進口毛巾批發一條約25至30元，國產毛巾約40元，若業者願意提升照護品質，也連同創造地方品牌價值。

另為推廣國產毛巾，毛巾產業科技發展協會12月13、14日在虎尾同心公園舉辦第七屆雲林巾彩耕地藝術節，今年活動主題為「巾彩大地秀」，共推出六大主軸活動。

巫金周表示，活動內容有健走、市集、毛巾DIY、氣墊遊戲區等，另外有FOCASA馬戲團、親子小舞台音樂表演，還有裝置藝術區，以入口意象、毛巾進化展與觀秀帳篷構築沉浸式節慶動線，歡迎民眾一同用行動支持虎尾毛巾產業。

雲林巾彩耕地藝術節展售多樣毛巾產品。（記者李文德攝）

劉建國（左3）媒合4大領域簽署MOU，建議未來業者可優先採用國產巾。（圖由劉建國辦公室提供）

