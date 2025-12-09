打造行人友善交通 台南祭出中正路、中山路改造6大方案

民眾踴躍參與台南市友善安全交通環境改善中正路及中山路地方說明會。（南市交通局提供）

南市交通局向中央爭取重新規劃中西區中正路及中山路道路配置相關經費，目前初步設計成果已完成，並於中西區公所辦說明會發表6大方案，沿線居民及市民朋友踴躍參與反應熱烈，對於路型改造充滿憧憬與期待。

台南市友善安全交通環境改善中正路及中山路地方說明會，發表永續提升人行安全計畫之6大方案，包含人行道改善、減少路側障礙物、路口行人安全設施、行人及高齡友善示範區、提升非號誌化路口安全及校園周邊暨行車安全道路改善計畫。

交通局長王銘德表示，市府團隊攜手民間團體推動「行人友善、安全宜行」政策。自去年8月起，透過公民共學工作坊蒐集市民觀點並舉辦設計分享會，公開展示初步規劃，廣泛徵詢在地經驗與建議。此次地方說明會再次與市民面對面，讓居民更清楚了解最新設計內容與道路重新規劃後，未來對於行人及行車環境的改變及影響。

說明會中，民眾積極提出各項意見與在地需求，交通局團隊逐一聆聽與回應，並承諾將作為後續設計調整的重要參考，交通局期透過與在地民眾直接的說明與討論，讓規畫方案更貼近市民生活需要並逐步實現，落實打造安全舒適的步行環境。

台南市友善安全交通環境改善，中山路西華街口。（南市交通局提供）

位於市中心人車往來頻繁的中正路、林百貨路口。（南市交通局提供）

