嘉縣商圈購物節累計消費7.2億元 鄉親在民雄消費抽到露營車

嘉義縣長翁章梁抽出露營車得主。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府攜手19個商圈及大嘉義觀光工廠協會，推出為期2個月的「商圈聯合購物節」，活動期間累計消費金額突破7.2億元，經濟效益亮眼，今天縣府舉辦直播抽獎，由縣長翁章梁抽出最大獎J SPACE露營車，並致電給幸運得主在民雄商圈消費的劉姓鄉親，劉姓鄉親直問「這是真的嗎？」得知獲得大獎，相當驚喜。

嘉義縣商圈聯合購物節於10月1日開跑，民眾在嘉義縣商圈及大嘉義觀光工廠會員店家單筆消費滿200元，即可獲得抽獎序號，累積消費超過7.2億元，6.5萬筆登錄；翁章梁今天抽出4項大獎包括沙發按摩椅、光陽電動機車、Gogoro，J SPACE 露營車，加上首波線上直播抽獎及加碼週週抽，總計送出近290項獎品。

翁章梁致電給露營車得主劉姓鄉親時，先強調自己不是詐騙集團，是縣長親自告知好消息，劉姓鄉親感到難以置信，忍不住詢問「這是真的嗎？」得知確實抽到露營車，感到開心。

翁章梁說，商圈聯合購物節已舉辦第4年，感謝各大商圈和觀光工廠店家的共同努力，許多商家營業額成長超過5成，明年將繼續辦理，藉由商圈購物節活絡地方經濟。

縣府經濟發展處表示，縣府透過整合資源、串聯行銷，成功讓「嘉義好山、好水、好吃、好玩」被更多人看見，也讓外地遊客對嘉義縣留下更深刻的好印象；商圈購物節獎項已於直播抽出，中獎名單將於明天（10日）中午12點前公布在活動粉絲專頁「來嘉遊-嘉義縣商圈粉絲專頁 」，公告後兩週內以電話或簡訊通知得獎者領獎，大獎得主需於12月30日親自出席領獎記者會領獎，另依規定，中獎序號持有人不得為該店家負責人配偶、一親等內之親屬及一親等內姻親，若有此情形將取消領獎資格。

嘉義縣商圈聯合購物節抽機車。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣商圈聯合購物節累積消費達7.2億元。（嘉義縣政府提供）

