苗栗耶誕城化身童話雪國 即日起到明年1/4飄雪不停歇

苗栗耶誕城活動，在竹南運動公園設置了大型耶誕樹，即日起晚上6點至9點整點，都會噴出雪花，每次5分鐘，營造耶誕氣氛。（苗縣府文化觀光局提供）

苗栗耶誕城系列活動將於19至24日在竹南運動公園登場，周邊打造成燈光藝術與沉浸式雪景，增添耶誕氣氛，即日起到明年1月4日推出「Chill 雪奇遇」活動，每晚6點到9點整點時都有浪漫雪花緩緩飄落，每次約5分鐘，讓民眾不必遠赴國外，就能沉浸在如夢似幻的冬日雪景。

今年苗栗耶誕城系列活動，規劃音樂、美食活動，苗栗縣政府以「雪」與「光」為設計主題，在公園打造巨型耶誕樹、馴鹿及大型雪橇車造景、雪國貓裏喵與互動光廊等光影燈區，日前已舉行點燈儀式，將一路浪漫到明年1月4日，邀請民眾造訪體驗「Chill 雪奇遇」，感受苗栗耶誕佳節氛圍。

文化觀光局長林彥甫表示，今年耶誕城內大型耶誕樹，即日起到明年1月4日每晚皆有雪花定時飄落，每次約5分鐘，在燈光映照下雪花輕舞，彷彿置身童話般的雪國，讓遊客感受到濃濃的耶誕氣氛。此外在19至24日耶誕週，更推出限定驚喜活動，只要完成指定小任務，即有機會獲得限量精美小禮物，讓冬夜的歡笑與感動雙倍升溫。無論是與家人漫遊、與戀人牽手約會，或與好友一起拍照打卡，都能在雪花與暖光交織的夜色中，留下最幸福、最難忘的耶誕回憶。相關訊息可上苗栗玩透透粉絲專頁查詢。

苗栗耶誕城活動在竹南運動公園內設置藝術裝置，打造濃濃的耶誕氣氛。（苗縣府文化觀光局提供）

